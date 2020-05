Stovky nových bytů chtěl před dvěma roky vložit brněnský magistrát do projektu městského družstevního bydlení. K němu se přihlásilo asi sedm set zájemců. Byl mezi nimi i Jaroslav Šneberg. „Už jsem to vzdal, protože město nebylo od předloňska schopné projekt družstev rozběhnout,“ posteskl si muž.

K plánům do budoucna se zatím nechce vyjadřovat. Je však možné, že rozšíří řady skoro dvaceti tisíc lidí, kteří se v letech 2018 až 2019 z Brna odstěhovali.

„Město čelí usazování lidí za jeho hranicemi. Městské družstevní bydlení by přitom bylo jedním z významných nástrojů, jak tomu zabránit. Brno však za necelé dva roky od spuštění programu připravuje podle dostupných informací jedinou lokalitu v Holáskách a zatím bez reálných výsledků,“ kritizoval magistrát předseda spolku Brno+ Robert Kotzian v otevřeném dopise.

Podle něj je družstevní bydlení výhodné, protože po splacení příspěvku je možné byt odkoupit.

Družstva chce rozjet i nový náměstek primátorky Jiří Oliva, pro kterého je to priorita. „Počet registrovaných žadatelů se snížil na zhruba pět set. K výstavbě družstevních bytů jsou vytipované lokality pro stavbu bytového domu v Holáskách a také v Novém Lískovci, kde by mělo být asi tři sta bytů. Dalších 380 družstevních bytů by mohlo být v Černovicích. A už brzy předložím návrhy na rozšíření lokalit,“ slíbil.

Bytovka v Holáskách má podle něj být hotová za tři roky, výstavba ve druhé lokalitě potrvá ještě o rok déle.