„Po jednáních na ŘSD, kraji a ministerstvu to opravdu vypadá, že by se celá stavba, výhledově zhruba za 750 milionů Kč, mohla platit prostřednictvím připravovaného vládního usnesení a silnice by následně mohly patřit Královéhradeckému kraji,“ uvedl starosta Dvora Králové Jan Jarolím. Jeho slova potvrdil ředitel krajského Ředitelství silnic a dálnic Marek Novotný. „Studii máme a přes ministra Havlíčka bude předložena do vlády,“ řekl.

O výrazný kus reálněji tak vypadá možnost, že by se obyvatelé Choustníkova Hradiště mohli dočkat silničního obchvatu. Podle původních plánů nově budované dálnice totiž hrozilo, že obcí budou proudit kolony aut a kamionů, které by do obce přivedl sjezd z D11 od Jaroměře. Místní lidé se proti tomu vzbouřili, hrozili blokací.

Choustníkovo Hradiště je už dnes dopravně přetížené. Denně jím projede 10 000 aut. Varianta obchvatu je proto pro obec zásadní. S iniciativou přišla radnice ve Dvoře Králové nad Labem, která tím chce zároveň vyřešit provoz přes městské části Zboží a Žireč. Zadala a zaplatila si dopravní studii napojení průmyslových zón na budoucí dálnici, která by znamenala vybudování nových silnic a obchvatu, včetně Choustníkova Hradiště.

K srdci potřebujete tepny a žíly

„Vybudování obchvatu by znamenalo, že tranzitní doprava se vyhne obci a vytvoří hlavní tah na dálnici ze Dvora Králové. Když se buduje tak zásadní dálnice, měly by na ni navazovat i další komunikace. Když máte dálnici jako srdce, potřebujete k ní tepny a žíly,“ pojmenoval situaci starosta Choustníkova Hradiště Jan Vogl. Obec se tím zabývá už přes deset let.

„Považuji za důležité, aby doprava, která bude směřovat na budoucí dálnici D11, nejen ze Dvora Králové a jeho okolí, ale také z Hořicka nebo z hor (Vrchlabí, Hostinné) se nemusela na dálnici dostávat tak, jak bylo původně plánováno, přes městské části Zboží nebo Žireč. V ještě větší míře to platí pro dopravu nákladní, která by na dálnici D11 směřovala přes Zboží, Žireč, Chousníkovo Hradiště anebo musela na dálnici přes širší centrum města,“ vysvětlil starosta Dvora Králové nad Labem Jan Jarolím záměr města s dopravní studií, kterou předložilo Ředitelství silnic a dálnic i ministrovi dopravy (předchozímu i současnému).

„Po jednáních na ŘSD, kraji a ministerstvu to opravdu vypadá, že by se celá stavba, výhledově zhruba za 750 milionů Kč, mohla platit prostřednictvím připravovaného vládního usnesení a silnice by následně mohly patřit Královéhradeckému kraji,“ nastínil možný postup.

Předloží vládě jako vyvolanou investici

Jeho slova potvrdil také ředitel krajského Ředitelství silnic a dálnic Marek Novotný. „Studii máme a přes ministra Havlíčka bude předložena do vlády,“ řekl. „Bude se jednat o samostatnou akci vyvolanou právě dálnicí. Nebude to materiál, který by byl součástí D11. Ve chvíli, kdy vláda rozhodne, že se na tom bude finančně podílet, popřípadě vybudování obchvatu zainvestuje, tak by ho stavěl kraj, protože jde o silnici krajskou,“ uvedl Novotný.

Podle údajů ŘSD je kolem Choustníkova Hradiště navržen jihozápadní obchvat, který je vedený 300–350 metrů od okrajové zástavby volným územím mezi hřištěm a Stachovým rybníkem. V tomto plochém údolí jihozápadně od obce je trasa vedena na násypu a v místě křížení Kocbeřského potoka je navržen most délky 222 metrů.

V Choustníkově Hradišti se zabývají situací, kterou by přinesla nová dálnice, přes deset let. Účastní se také současných jednání. „Tento návrh by byl nejlepším východiskem ze situace. Je to ideální myšlenka, kterou podporujeme,“ řekl Jan Vogl, starosta Choustníkova Hradiště.

Vše zalité sluncem nebude

ŘSD vnímá snahu Dvora Králové o vybudování obchvatu pozitivně. „Ještě s ministrem Ťokem jsme na veřejném zasedání slíbili, že se tím budeme zabývat. Tato akce by měla odblokovat protesty, ale neznamená to, že ve chvíli, kdy vláda schválí, že se tato vyvolaná investice bude realizovat, bude vše zalito sluncem. Tak to není. Máme ještě v případě D11 řadu dalších problémů. Ale je pravda, že schválení obchvatu odblokuje jeden z velkých a dlouholetých problémů,“ připustil šéf krajského ŘSD. Problémy se týkají především dostavby dálničního úseku z Trutnova na hranice, u které budou Poláci se svojí rychlostní silnicí o několik let dříve. Silnici od Královce přes Trutnov kvůli tomu čeká těžká dopravní kalamita.

Ministr dopravy Karel Havlíček se vyjádřil, že bude v Poslanecké sněmovně prosazovat schválení liniového zákona, který má urychlit výstavbu dálnic. „Pokud upravíme liniový zákon, přidáme polský nebo německý model, mohli bychom o rok až o dva uspíšit i třeba dostavbu dálnice D11 směrem na Polsko,“ řekl ministr dopravy a potvrdil, že polská strana bude na hranicích se svou dálnicí S3 mezi lety 2023 - 2024 a tuší, že nastanou dopravní komplikace.