/FOTOGALERIE/ Ministr dopravy Karel Havlíček chce využít novelu takzvaného liniového zákona, kterou v pátek schválila Sněmovna, k výraznému urychlení výstavby dálnic. Jako příklad označil dostavbu D11 z Hradce Králové na hranice s Polskem, kde se má potkat s polskou S3.

Stavba dálnice D11 v úseku od Hradce Králové do Hořenic u Jaroměře v plném proudu. | Foto: Deník/ Michal Fanta

„Poláci staví rychle a vypadá to, že se k hranicím dostanou v roce 2024, nám to vychází nejdříve na rok 2026. Pokud zákon začne platit od příštího roku, poslouží nám jako instrument, abychom se tam dostali alespoň stejně jako Poláci. Jinak hrozí blamáž: S3 se totiž nemůže napojit na žádnou naši silnici první nebo druhé třídy, na hranici by prostě končila. Nechtěl bych být ministrem dopravy v roce 2024 v případě, že tam Polák dorazí a skončí ve slunečnicích. To by byla evropská ostuda, fiasko,“ řekl Havlíček v rozhovoru pro lidovky.cz.