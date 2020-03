Přímo v Děčíně se dala dohromady parta jedenácti Vietnamců, převážně mladých lidí, kteří se pustili do šití roušek ve velkém. Během jednoho odpoledne zvládli ušít téměř pět stovek ochran obličeje. „Dva z nás obkreslovali, pět podle šablon střihalo, tři šili a jeden skládal do krabic,“ popsala novou malou manufakturu teprve sedmnáctiletá Tran Duong Ly.

Spolu se svými kamarády se připojila ke komunitní akci Vietnamci šijí pro Česko, která dává na sociálních sítích dohromady právě Vietnamce, kteří se snaží pomoci podle svých možností. „Děláme to pro naše zdraví, nebereme za to žádné peníze. Nejsložitější nyní je sehnat dostatečné množství látek, ze kterých bychom mohli šít. Nejlepší je na to bavlna,“ řekla Tran.

Kromě výroby ochranných pomůcek vietnamská komunita nakoupila také gumové rukavice, které by v ideálním případě měly nošení roušek doplňovat. Tisícovku jich věnovali městské policii. „Strážníci v mnoha případech přijdou do kontaktu s lidmi, kdy je vhodné jednorázové rukavice použít. Navíc je těžké je v současné době sehnat. Takže to pro nás je velká pomoc,“ řekl ředitel děčínské městské policie Marcel Horák.

Děčínská komunita ale nejen šije roušky nebo rozdává rukavice. V pátek brzy ráno se Tran spolu se svou maminkou pustila do přípravy oblíbených závitků, které následně odvezly do děčínské nemocnice. „V Děčíně žije asi 600 Vietnamců, z toho se stovka pomáhá jako my. Ostatní jsou v obchodech, aby se starali o zásobování,“ přiblížila nasazení jedné z největších zahraničních komunit v regionu děčínská rodačka Tran Duong Ly.

Ona ani její krajané se nyní domů s největší pravděpodobností několik měsíců nepodívají. Také ve Vietnamu totiž platí podobně přísná opatření jako u nás. Navíc by se nejspíš neměli do jihovýchodní Asie jak dostat. Letecká doprava totiž prakticky přestala existovat. Také v této zemi začala epidemie stejně jako v řadě jiných.

„Covid 19 tam je kvůli jedné slečně, která jela do Itálie a nenahlásila se. Tvrdila, že je zdravá a nedodržela dvoutýdenní karanténu,“ přiblížila rozšíření viru ve vlasti jejích rodičů mladá Vietnamka.

Pracovali v textilkách

Do pomoci se její krajané pustili nejen v Děčíně, ale také ve Varnsdorfu. Na tamní radnici dorazila ve čtvrtek odpoledne vietnamská delegace s pomocí pro obyvatele města. „Přinesli více než stovku roušek, dezinfekční prostředky a ochranné čepice,“ přiblížil starosta Varnsdorfu Roland Solloch s tím, že pomohli i finančně. Slíbili také, že budou v šití pokračovat.

Vietnamci v posledních dnech rozdávali roušky u nákupních center ve Varnsdorfu, získat je tak bylo možné u Kauflandu nebo u Albertu či Penny Marketu. „Je skvělé, že se sami ozvali s nabídkou pomoci,“ dodal Solloch. Vietnamci pomáhají policistům a vojákům hlídajícím hranici, kam jim vozí jídlo nebo pití.

Lidé z této asijské země začali přicházet na sever Čech v 80. letech, kdy pracovali převážně v textilních továrnách. To byl také případ Varnsdorfu, kde našli uplatnění především ve Velvetě a proslavené továrně na nylonové punčocháče Elite. Tyto dvě firmy měly před 35 lety tisíce zaměstnanců, které nebylo možné pokrýt jen z obyvatel regionu.

Právě proto začali do tehdejšího Československa ve velkém jezdit Vietnamci. Ti se na území tehdejšího Československa střídali v pravidelných turnusech a s nimi zde pobýval větší počet tlumočníků a vedoucích skupin z řad studentů a učňů, kteří zde absolvovali i několik čtyřletých pobytů. Při posledním sčítání obyvatel se k vietnamské národnosti přihlásilo téměř 30 tisíc lidí.