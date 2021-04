Důvodem je patrně výsledek sjezdu strany. Právě na něm obhájil post předsedy sociální demokracie Jan Hamáček. Hejtman Netolický však již v minulosti veřejně podpořil jeho protikandidáta Tomáše Petříčka, který ale neuspěl. Staronový předseda Hamáček kompletně ovládl stranu a do jejího vedení se nedostal nikdo z jeho kritiků.

Martin Netolický se měl letos vůbec poprvé ucházet o křeslo ve sněmovně. Svou kandidaturu oznámil v březnu 2021. Potencionální voliče však ujistil, že pokud by se do sněmovny opravdu dostal, bránil by vzniku koalice s hnutím ANO. Zároveň však uvedl, že hodlá stranu podpořit ze zadních pozic.

Evidentní nesoulad mezi staronovým směřováním sociální demokracie vedl Martina Netolického k odvolání kandidatury do sněmovny, jak sám naznačil ve vyjádření: „Po zvážení všech osobních i politických souvislostí jsem dospěl k názoru, že místo uvolním dalším v pořadí. Sjezd podpořil jednu z možných strategií, která získala podporu většiny delegátů. Proto si myslím, že by ČSSD měla mluvit jedním hlasem nejen v rámci vedení, ale také hlasy kandidátů do sněmovních voleb. Dám tedy šanci koncepci, která zvítězila a říjnových voleb se nezúčastním."

Dodal, že své rozhodnutí už zaslal i na krajský sekretariát strany a předsedovi krajského předsednictva ČSSD Janu Chvojkovi. Zároveň zdůraznil, že se chce naplno věnovat práci pro kraj: „Epidemická situace v ČR stále není úplně stabilní, je třeba napnout všechny síly k jejímu zvládnutí a také zvládnutí všech souvisejících aktivit. Zároveň zahajujeme nebo realizujeme největší investice v historii Pardubického kraje do krajských nemocnic, silničního hospodářství, apod., přitom se musíme poprat i se ztíženou ekonomickou situací a objemově hubenějším rozpočtem než v předchozích letech. Je to práce na plný úvazek,“ uvedl Netolický.

Sám Hamáček rozhodnutí Martina Netolického prozatím nijak nekomentoval. Už v minulých týdnech byla mezi oběma členy sociální demokracie patrná nevraživost. Hamáček například nesouhlasil s tím, že se hejtman Pardubického kraje nechal přednostně naočkovat. “Všichni by měli respektovat centrální očkovací strategii,” řekl na adresu Netolického šéf Ústředního krizového štábu Jan Hamáček. Netolický přitom není jediný, kdo s výsledky sjezdu z minulého týdne nesouhlasí. Svůj odchod po třiadvaceti letech ve straně ohlásil například někdejší poslanec Robin Böhnisch - ředitel Krkonošského národního parku.

Petříček na sobotním sjezdu ve své řeči silně kritizoval spoluvládnutí ČSSD s ANO a prosazoval, aby se strana zavázala k tomu, že po následujících volbách už s Babišovým hnutím do vlády nepůjde. Naproti tomu Hamáček hrál na notu úspěchů, popisoval, co všechno se podařilo prosadit, ale o tom, co se nepodařilo nebo kolikrát musel Babišovi ustoupit, se téměř nezmínil.

„Tomáše Petříčka znám velmi dlouho, ještě jako mladého sociálního demokrata. Vždy to byl inteligentní, velmi pracovitý a jazykově nadaný muž. Vždy byl normální, a to je i v politice důležité,” uvedl pro Rozhlas.cz Netolický v roce 2019.