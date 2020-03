Musejí podstoupit odběry ve speciálním stanu, kde se jich ujímá personál - budoucí sestřičky. Tito mladí lidé šli do takzvané první linie. Pomáhají ve válce s virem. Provádějí odběry štětičkou a uklidňují přicházející „uzlíčky nervů“.

„Přihlásili se dobrovolně. Říkají, jak jsou rádi, že nemusejí sedět doma a mohou být v této chvíli užiteční,“ oceňuje studentky Andrea Drobiličová, hlavní sestra Fakultní nemocnice Olomouc a proděkanka Fakulty zdravotnických věd Univerzity Palackého v Olomouc (na malém snímku vpravo).

„Odběr je nepříjemný, ale nebolí,“ vysvětluje v rozhovoru pro Deník.

Můžete popsat, co se na stanovišti odehrává? Jak jsou odběry organizovány? Lidé přijíždějí autem do stanu?

Je to různé. Přijedou autem. Pár jich přišlo pěšky. Vždy jsou to lidé indikovaní buď krajskou hygienickou stanicí nebo svým praktickým lékařem. Na parkovišti se jich ujme sestřička, ověří jejich totožnost a zapíše si je do nemocničního informačního systému. Ten je propojen s Ústavem mikrobiologie, který tyto vzorky vyšetřuje. Následně tento „pacient“ odchází do druhého stanu, který je vyčleněn pouze pro vlastní odběry.

Jak probíhají samotné odběry?

Sestřička provede stěr z nosu a z nosohltanu. Poté klient odchází.

Bolí odběr? S čím je potřeba počítat?

Je to nepříjemné. Když někdo štětičkou zasahuje do nosu nebo do dutiny ústní, tak se jim nadavuje ještě více – přicházejí většinou s kašlem a dýchacími obtížemi.

Ale není bolestivý…

To ne. Netřeba se bát.

Jak dlouho odběr trvá?

Samotný výkon, pokud dotyčný spolupracuje, trvá do 30 vteřin, do minuty je hotovo.

Odejde domů a čeká na výsledek. Ten přijde cestou praktického lékaře?

Cestou krajské hygienické stanice.

Můžete sdělit, kolik odběrů jste provedli během prvního dne? A jak by to mělo probíhat dále?

V tuto chvíli fungujeme od 8.00 od 14.30. Provoz odběrového stanu je od pondělí do neděle. V pátek odpoledne šla informace k praktickým lékařům a první klient zde byl 7.55. Praktik poslal žádanku naskenovanou do e-mailu, což je výborné. Kontakt se tímto eliminuje.

Ideálně tedy na odberstan@fnol.cz?

Přesně tak. Nebo na mobil pacienta-žadatele o vyšetření.

Dnes se podařilo odebrat kolik žadatelů?

První den jsme měli deset lidí.

Již jste zmiňovala, že většina lidí přišla s kašlem, dýchacími obtížemi. Všichni tedy měli nějaké symptomy?

Většinou měli kašel.

Teplotu tady neměříte?

Ne. Řídíme se tím, že jsou odesláni praktickým lékařem nebo krajskou hygienickou stanicí. Nemáme důvod něco zpochybňovat.

Je možné přiblížit věkovou skladbu prvních žadatelů o odběr?

Střední a vyšší věk. Děti jsme dnes neměli žádné.

Zájem studentů byl obrovský

Máte zde postaveno několik týmů, které se budou na stanovišti střídat?

Ano. Máme dvě skupiny, které se budou střídat. Tak, aby nepřišli do kontaktu. Jsou to čtyřčlenné týmy. Jsme schopni fungovat dlouhodobě.

Studenti se nebránili?

Naopak! Jejich zájem je obrovský.

Jste zároveň hlavní sestrou FN Olomouc. Chtějí studenti v současnosti, době koronavirové pandemie, pomáhat i v rámci fakultní nemocnice?

Už dnes v počtu 50 studentů pracují na různých pracovištích. Bez nich by to už někde nešlo.

Nesedí tedy doma v koutě s teploměrem a nepočítají laboratorně prokázané nakažené…

Jejich odezva nás až dojímá. Říkají, jak jsou rádi, že nemusejí v těchto chvílích sedět doma a mohou být užiteční, i když jsou v takzvané první linii. Máme jako fakulta seznamy studentů, kteří se přihlásili. Personalistka je obvolává a říká jim, co se od nich očekává: buď půjdou na lůžkové pracoviště, na urgentní příjem nebo sem do stanu.

Řekl nějaký student, že někam nepůjde?

Ne. Jdou tam, kde jsou potřeba. Je to fantastická spolupráce.

Ještě k těm, kteří přicházejí s podezřením na Covid-19: Situace na ně určitě doléhá i psychicky. Umí studenti zareagovat, uklidnit je?

Už při prvním kontaktu tyto žadatele o odběr uklidníme, vysvětlíme, co přesně je čeká, že se nemusejí bát, nebude je to bolet, bude to jen nepříjemné. Říkáme jim, ať se zeptají na cokoliv a chystáme pro ně informační materiál, který budeme vydávat pravděpodobně od pondělka.