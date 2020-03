ON-LINE ke koronaviru najdete ZDE

A cestovatelská anamnéza se nepotvrdila ani u jednodenního pobytu v Londýně, který před koncem února absolvoval pouze jeden z manželského páru. Krajská hygienická stanice podle ředitelky protiepidemiologického odboru Olgy Hégrové s Velkou Británií jak možným místem nákazy pracovala. V té době však nebyla hodnocena jako země s vysokým rizikem.

Jenže, na malém městě se nic neutají. A manželé z Lanškrouna tak aktuálně nečelí jen zákeřné nákaze, ale také nevybíravým útokům a odsouzení ze strany svých sousedů.

Jak se cítíte, máte pocit, že nejhorší už máte za sebou?

Příznaky začaly tak, že mě bolela záda a cítila jsem se více unavená. Teplotu jsem neměla a vůbec jsem tomu nepřičítala žádnou větší váhu. Manžel měl už tři dny od pátku příznaky běžné virózy, škrábání v krku, rýmu, únavu. Ulehl s Paralenem a v pondělí ráno telefonoval praktickému lékaři. Ten s ním prošel anamnézu a nařídil mu karanténu.

Manžel mi to hned volal, což mě dost vylekalo, protože jsem byla ve škole a uvědomila jsem si souvislosti. Naši praktičtí lékaři volali na hygienu, ale tam je ubezpečili, že v žádném případě nespadáme do žádné z rizikových skupin a testování ani karanténa nejsou potřeba. To, že jsme byli o jarních prázdninách na horách v Itálii, na tom nic neměnilo, protože to bylo téměř měsíc nazpět a inkubační doba je nejčastěji sedm až deset dnů. Hygiena nás momentálně vede jako pacienty s neznámým zdrojem nákazy.

Co bylo bezprostřední příčinou nařízení karantény?

Karanténa u nás byla nařízena až po oznámení, že výsledky na COVID-19 jsou pozitivní. To samé platilo i pro ostatní členy rodiny a osoby, které s námi přišly do styku. Měla jsem v dubnu nastoupit na plánovanou operaci, a tak jsem i proto z preventivních důvodů odešla ze školy a nastoupila po dohodě s praktickým lékařem do pracovní neschopnosti, ač mi vlastně nic nebylo.

Hygienická stanice vás nakonec přece jen otestovala…

Když nám hygiena řekla, že nespadáme do rizikové skupiny a není potřeba nás testovat, tak jsem se uklidnila, ale zároveň jsem se snažila získat co nejvíce informací na internetu. Chtěla jsem si testy nechat udělat soukromě, klidně i za úplatu. Měla jsem přece jen obavy právě proto, že pracuji s malými dětmi. Asi jsem měla i trochu paniku, ale to je docela pochopitelné.

Testování za úplatu nebylo možné, ale když se mi pak ve čtvrtek z ničeho nic přitížilo a najednou se objevila horečka, nabraly události spád. Praktický lékař konzultoval průběh nemoci s hygienou a oba nás v pátek otestovali.

Bylo to proto, že onemocnění probíhalo oproti standardnímu nachlazení neobvykle?

Oběma nám už bylo celkem dobře a zvažovali jsme návrat do práce. Já jsem ale měla neustále obavy o děti. Když mě pak překvapila horečka, lékaři se nezdálo, že se můj stav neustále mění. Zároveň jsem neměla nic jiného, ani rýmu, ani kašel. Až v neděli jsem měla takovou tíhu na prsou, ale to přikládám i psychice. Nejsem na tom po této stránce moc dobře. Fyzicky je nám oběma už zcela fajn, cítíme se zdrávi. Běžná chřipka je o dost horší.

Jak probíhalo samotné vyšetření?

Všechno zařizují děvčata na hygieně. Jsou to úžasné ženy. Snažily se nás uklidnit, abychom nezmatkovali a neustále s námi byly ve spojení. Výtěr se provádí z nosu a z krku a pak trvá poměrně dlouho, než jsou k dispozici výsledky. Teprve v sobotu večer o půl deváté jsme se dozvěděli výsledek.

Co následovalo? Asi to byl docela šok…

Byl to šok, prožíváte beznaděj a hlavou vám letí kvanta myšlenek, co všechno to znamená. Co bude dál? Proč jsme první? Co naše rodina? Všichni okamžitě skončili na testech a jsou ve čtrnáctidenní karanténě. Zároveň jsem nahlásila jména všech, s kterými jsem přišla před týdnem v pondělí ráno do kontaktu. Do karantény musely také děti, se kterými jsem byla v družině, ale to všechno má v dikci hygienická stanice. Moc mě mrzí, že to postihlo i je a jejich rodiče.

Než vás prohlásí za zdravé, musí proběhnout ještě následné testy?

Ano, ještě proběhnou testy po naší karanténě. Podle nejnovějších informací proběhnou kontrolní testy dvakrát v rozmezí dvou dnů. Oba musí být negativní, aby mohla karanténa skončit.

Doktor mi volal, že to ještě musí všechno zjistit, protože se informace mění každým okamžikem. Přesně to nevíme. Podle všeho by třeba manžel už neměl být vůbec infekční. Vzhledem k tomu, jak je nám v současnosti vyhrožováno ze strany některých lidí, tak si zatím neumím představit, jak pak vyjdeme na ulici.

Vypadá to, že máte negativní zkušenosti s reakcemi okolí, máte i jiné?

Máme velkou podporu v rodině, přátelích i u kolegyň, které nám nabízí svou pomoc. Kamarádky mě velice podporují a zajišťují nákupy, rodiče dětí mi píšou krásné posilující esemesky, volají mi. To všechno nás drží nad vodou, protože psychicky je to velmi náročné.

Určitě mluvím za nás oba, ale chci zdůraznit perfektní a profesionální přístup ze strany hygienické stanice i našich praktických lékařů. Toho si moc vážíme a velice děkujeme.

Jiří Šmeral, František Teichmann

Den po dni…



6. března (19 dní po pobytu v Itálii, 10 dní po jednodenní návštěvě Londýna) se u jednoho z manželů projevily mírné příznaky běžné virózy. Inkubační doba onemocnění COVID-19 je podle aktuálních informací ministerstva zdravotnictví dva až čtrnáct dní.



9. března telefonický kontakt s praktickým lékařem, který projevy konzultuje s Krajskou hygienickou stanici. Testování ani karanténa nejsou podle hygieny nutné (manželé jsou mimo rizikovou skupinu).



12. března u druhého z manželů se projevují první příznaky. Podle ministerstva zdravotnictví jsou podobné chřipce. Jedná se o zvýšenou teplotu, dušnost, kašel, bolesti svalů či únavu.



13. března testování na COVID-19 u obou manželů.



14. března (27 dní po pobytu v Itálii, 18 po návštěvě Londýna ) pozitivní výsledek testu, manželé jsou v karanténě.