/FOTO/ Venkovní bazény a pláže koupališť na Žďársku zejí prázdnotou. Na vině je déšť a zima. „Koupaliště jsme měli nachystané na zahájení provozu jako vždy k 1. červnu. Kvůli počasí máme zavřeno a ani v dalších dnech otevření nepředpokládáme. Jakmile se to jen trochu zlepší, otevřeme,“ sdělil Karel Vidlák z letního koupaliště Palouky ve Velkém Meziříčí.

Ani koupaliště v Bystřici nad Pernštejnem zatím neotevřelo. | Foto: Deník / Helena Zelená Křížová

Podobně jsou na tom i v Bystřici nad Pernštejnem. „Koupaliště je připravené a bude se otevírat hned, jak to počasí dovolí. Původně jsme to plánovali od tohoto víkendu, ale bohužel. Má být deštivo. Snad se to povede v průběhu příštího týdne,“ uvedl jednatel Areálu sportu a kultury Bystřice nad Pernštejnem Jan Illek.