„Jezdíme na Klínovec, vždycky si vybereme nějaký trail a sjíždíme. Celá rodina, máme to jako celodenní výlet. Parádní zážitek, jsou dobře upravené, je tam servis, vyvezou vás nahoru,“ pochvaluje si jeden z letních zážitků Pavla Němcová, která na kola do Krušných hor vyráží z Mostu. „Mám moc ráda Krušné hory na jaře a v létě. S manželem si občas zamluvíme pokoj v nějakém penzionu a buď chodíme nebo jezdíme na kole. Loni jsme byli v Loučné, letos zatím vybíráme,“ dokládá Milena Sýkorová, že Krušné hory aktivně a stále více žijí i mimo zimní sezonu.

Podobně „letní“ Krušné hory chválí i další návštěvníci. Nabídka je bohatá. Například Klínovec už 30 kilometrů trailů pro milovníky terénní cyklistiky ve 4 obtížnostech. I letos tam lanové dráhy budou cyklisty vozit. „Provoz trail parku bychom chtěli spustit během května v závislosti na počasí,“ sdělila mluvčí Skiareálu Klínovec Hana Hoffmannová.

Opět se počítá s provozem lanové dráhy z Jáchymova na Klínovec. Naopak nepojede Dámská. „Zájem o ni byl během léta malý,“ vysvětlila Hoffmannová. Na Klínovci svůj bikepark pro letošní sezonu opět vylepšili. Nově tam návštěvníci najdou tréninkové prvky a skillcentrum.

Podobně rušno je přes léto také na Klínech. Nabízí tam také několik terénních sjezdů. „Loni jsme dokončili traily, letos je chceme vylepšovat, vyšperkovávat. Některé pasáže budeme upravovat,“ uvedl jeden z jejich tvůrců Ondřej Málek.

„Máme různé obtížnosti. Pro začátečníky a třeba rodiny bych doporučil Hamr trail, vede z Klínů vlastně až do Litvínova,“ pokračoval Málek.

Na Klínech je také velkým lákadlem Zipline. Adrenalinová lanová dráha přes údolí je dlouhá přes dva kilometry. Na Klínech nabízí také ale bikepark, kde se vyřádí jak začátečníci, tak pokročilí, navíc tam mají 900 metrů dlouhou letní bobovou dráhu. Nabízí také lanový park a lezeckou stěnu.

Stále stoupající zájem o Krušné hory i mimo zimní sezonu potvrzuje také ředitelka Destinační agentury Krušné hory. „Nejnavštěvovanější jsou v létě asi Klíny, Lesná a Klínovec. Nabízí bohaté vyžití pro turisty i cyklisty, samozřejmě i pro rodiny s dětmi,“ uvedla Petra Fryčková.

Krušné hory jsou přes léto nejen vyhledávaným místem cyklistů, ti kromě trailů a bikeparků využívají také Krušnohorskou magistrálu a tři cyklotrasy – z Lesné do Chomutova, z Moldavy do Litvínova a z Komáří vížky do Tisé, ale také rájem pěších turistů. A také pro ně se chystá jedna z novinek. Nově by tam ke konci sezony mělo být možné přespat v „divočině“. „Chceme vybudovat přístřešky po celých Krušných horách, ve kterých bude možné přespat v přírodě. Prvních šest vznikne ještě v letošní sezoně. Uvidíme, jaký budou mít úspěch, případně budeme pokračovat s dalšími,“ prozradila Fryčková.

Šéfka Destinační agentury přidala také tip na místa v Krušných horách, která jsou velmi zajímavá, ale ještě jsou klidnější, není tam takový ruch. „Například vyhlídka Jeřabina je nádherná. Také od Puklé skály u Flájí je krásný výhled,“ přidala tipy na výlety.

Zvýšený zájem o „letní“ Krušné hory vidí také Antonín Herzán z Horského hotelu Lesná. „Krušné hory lidi lákají a návštěvnost je vyšší a vyšší,“ ví majitel hotelu. Vidí ale zároveň mnoho prostoru pro zlepšování služeb pro turisty. Například prý chybí cyklomapa.

V nejbližším okolí Lesné nemají sjezdovky, ale hlavně běžecké tratě a turistické stezky. A protože sněhu v posledních letech tolik nebylo, jezdí tam údajně už několik let více lidí za odpočinkem právě mimo zimní měsíce. Hlavní sezonou tam tak je jaro, léto a podzim.

Že po covidových letech hory lákají Čechy i v letošním roce potvrdil také průzkum, který si nechala zpracovat Asociace horských středisek. Podle něj se na hory chystá 39 % dotázaných, dalších 35 % návštěvu zvažuje. Většina rozhodnutých plánuje vícedenní pobyt, nejčastěji na prodloužený víkend - 46 %.

Na horách doufají, že se turismus rozjede stejně jako před koronavirem. „Podobně jako tomu bylo v zimní sezóně lze očekávat, že tuzemští návštěvníci zachovávají našim horám přízeň a budou i nadále do domácích horských středisek přijíždět stále častěji, jak to ukázala i minulá léta. Věříme také, že se díky kampani CzechTourism navrátí alespoň část zahraničních hostů,“ doufá ředitel Asociace horských středisek Libor Knot.