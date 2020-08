Lidé v Rohatcích si mohou oddechnout. Zbytkové mastné kyseliny a stabilizační kaly, které do dvou silážních jam u bývalého kravína navezla v devadesátých letech soukromá firma, jsou odstraněné. Kateřina Hlaváčová, starostka Hrobců, pod které Rohatce spadají, uvedla, že likvidace látek vyšla přibližně na 7 milionů korun.

Ekologickou zátěž v silážních jamách v Rohatcích se podařilo zlikvidovat. Jámy jsou již čisté a využití najdou v obci na likvidaci bioodpadu. | Foto: Deník / Karel Pech

„Částkou 3,6 milionu přispěl Státní fond životního prostředí a zbytek doplatil Ústecký kraj,“ přiblížila starostka s tím, že obec se nyní bude starat o udržitelnost. V plánu má na místě zpracovávat štěpku, což by vyřešilo velké množství odpadu z údržby veřejné zeleně, za který obec po odvozu do kompostárny platí. Štěpka by se podle starostky dala poté dále využívat.