„Dokážu si představit, že by se maturita uznala ze studijních výsledků za třeba poslední čtyři roky. Jako učiteli by mi to zas až tak nevadilo. Ovšem naráží to na jeden problém. Například výtvarná výchova se na gymnáziu učí jen dva roky. To samé je i v případě hudební výchovy. Stačily by známky jen za dva roky studia?,“ položila otázku profesorka z novoměstského gymnázia Helena Šustrová.

Studentům by se podobné řešení zamlouvalo. „Určitě by se nám líbilo mít už volno. Ale to, že se maturity nakonec konají, mi zase tak nevadí. Spíš mi vadí, že se posunují termíny ústních zkoušek. Tím se to celé prodlužuje,“ posteskl si jeden z letošních maturantů Jakub Novotný.

„Mně prostě nepřijde v pohodě, abychom si po dvou měsících sezení doma sedli do lavic, a začali maturovat. Jasně, „svaťák“ jsme měli fakt hodně dlouhý, ale školní prostředí a výklad učitelů prostě nejde nahradit samostudiem, kdy si přečtu pět otázek denně a potom píšu elektronicky testy,“ sdělil další maturant Patrik Marek.

Co studentům hodně vadí, je rozdílný přístup k maturitě v sousedním státě. Právě Slováci se do českých vysokých škol často hlásí a tím, že zůstanou maturity ušetřeni, budou mít podle mínění našich studentů náskok. „Všichni by měli mít stejné podmínky pro přijetí. České studenty teď čeká měsíc, kdy budou mít v některých případech každý týden jednu důležitou zkoušku za druhou, a to se určitě nějak na nich podepíše. Budou docela ve stresu. Slovenští studenti se pak budou moci soustředit jenom na přijímačky na naše vysoké školy, proto budou mít značnou výhodu. A může se i stát, že v prvních ročnících některý oborů budou čeští studenti v menšině,“ vysvětlil svůj názor maturant Matěj Konečný.

Většina žáků posledního ročníku je ale pro to, aby se maturity uskutečnily. A stejně tak i jejich pedagogové. „Bylo by mi líto energie, kterou do maturitní přípravy obě strany od září vkládaly. Za dva měsíce distanční výuky jsem se naplno maturantům věnoval v on-line prostředí tvorbou opakovacích testů a ústně je několikrát přezkušoval. Připraveni tedy jsou a mají vlastně ještě i čas navíc. Záleží pouze na jejich píli a motivaci se maturitní přípravě věnovat,“ poznamenal Pavel Peňáz, profesor z novoměstského gymnázia.

„Pro maturitu určitě jsem. Je to první velká zkouška, velký sociální rituál, i když letos ochuzen o spoustu doprovodných akcí. Negativum situace je neustálá nejistota studentů – kdy a jak – a oddalování přijímacích zkoušek na vysoké školy. Je to pro všechny nová náročná zkušenost. Ale věřím, že studenti i učitelé nakonec vše zvládnou,“ dodal Peňáz.

„Já, jako maturant v tomhle specifickém období, bych měl spíše orodovat za to, aby se maturity udělily na základě předchozích tří vysvědčení. Ovšem, když se na to kouknu objektivně, jsem přesvědčen, že by se měly konat, ať už s rouškou, bez roušky, s většími odstupy nebo bez. Maturita má mít svoji hodnotu,“ podpořil jeho názor další z maturantů Lukáš Sádlík.

„Kdyby maturity nebyly, tak by to bylo nefér k těm, kteří je dělat museli. A zároveň by to bylo nespravedlivé i k nám. Přišli bychom o tu zkušenost, maturitní vysvědčení dostali zadarmo, což se mi trochu protiví,“ doplnila jeho slova studentka maturitního ročníku novoměstského gymnázia Daniela Palečková.

„Otázkou ale je, jestli výsledky budou stejně kvalitní jako ty, kterých bychom dosáhli s klasickou výukou,“ zamyslela se nad letošními maturitními zkouškami její spolužačka Tereza Dufková.

Vyučující jsou přesvědčeni, že jsou letošní maturanti dobře připraveni. „Maturitní zkoušky nejsou o chybějících dvou měsících přípravy, studenti se na maturitu připravují několik let. Během dvou měsíců se ukázalo, jestli jsou schopni se samostatně připravovat. A uvidí se, jestli to v budoucnu dokážou uplatnit v životě,“ poznamenal Tomáš Krejčí z Vyšší odborné školy a Střední odborné školy Bystřice nad Pernštejnem.

„Studenti připraveni určitě budou, o to strach nemám. Většinou už mají všechno probrané a jen opakují. Mám ale spíš strach o to, jak budou maturity reálně probíhat. Jedna moje kolegyně by třeba chtěla zkoušet na dálku. Pečuje o otce, a tak má strach. Já jsem zase měla jet jako předsedkyně maturitní komise do jiné školy, ale ze zdravotních důvodů nejspíš pojede místo mě někdo jiný,“ připomenula další komplikace týkající se nastávajících maturitních zkoušek Helena Šustrová.

V jarním zkušebním období se zkoušky z českého jazyka a literatury a z cizího jazyka neskládají z dílčí zkoušky konané formou písemné práce.

Termíny maturitních zkoušek:

• Pondělí 1. června: společná část maturitní zkoušky - český jazyk a případně cizí jazyk – angličtina, francouzština. Didaktický test z matematiky.

• Úterý 2. června: společná část maturitní zkoušky - český jazyk a případně cizí jazyk – němčina, španělština, ruština.

• Středa 3. června: didaktický test z matematiky a rozšiřující test z matematiky.

• Středa 10. června: od tohoto data ministerstvo doporučuje uspořádat školní část maturit. Nejzazším termínem konání maturitních zkoušek je 17. července 2020.