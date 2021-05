Snímek přináší kontrast běžného života v lesní oboře s uzavřenou částí oplocené výzkumné stanice. Podle lesníků je fotografie zavádějící. O pár dní později se proto na místo vydali také a na tomtéž místě pořídili dvě fotografie. A co zjistili a tvrdí?

„Jak je vidět, situace není ani zdaleka tak dramatická. Nechceme autorku fotky podezírat z tendenčnosti nebo snad úpravy snímku, ale opět srovnáváme nesrovnatelné. Oplocená plocha kolem věže Czech Globe není tak porostlá stromy, tudíž je tam více světla a vegetace je tedy bujnější. Vliv světla na vegetaci je zcela přirozený přírodní jev pozorovatelný i laikem při procházce v jakémkoliv lese,” okomentovala mluvčí Lesů České republiky Eva Jouklová.

Hned prvního května se na základě reakce lesníků do obory vydal také ekolog a zakladatel občanského sdružení Lužánek Filip Šálek. Pořídil zde fotoaparátem i dronem snímky z okolí dvou oplocenek. Jedné menší a druhé větší. Ty mají upozornit, jakým způsobem se daří vegetaci, ke které nemá přístup zvěř. “Člověk si to v dané chvíli při procházce lesem ani neuvědomuje, ale jakmile máte srovnání s plochou, kde je zcela vyloučený vliv zvěře, což samozřejmě také není také přirozený stav, je rozdíl velice zjevný. A to ať už je vliv zvěře na bylinný podrost sešlapem, či okusem,” okomentoval Šálek.

Ždímání krajiny

Snímky mají zároveň poukázat podle autora na to, že za stav lesů nemůže jen změna klimatu a suché roky, jak tvrdí lesníci. “Obora Soutok je v lužním lese, kde je vody především v jarních měsících dostatek. Zajímalo by mě, jaké fotky bychom nafotili například v oboře Bulhary na Pálavě. Zde ale, bohužel, žádné oplocenky nejsou. Je důležité taky zdůraznit, že se zde bavíme o lesích zvláštního určení potřebných pro zachování biologické různorodosti. V oboře Soutok je vliv zvěře slabší než v Bulharech. Zároveň to jasně ukazuje, že za úbytkem bylinného porostu, a tím pádem vzácně chráněného jasoně dymnivkového, nestojí sucho a klimatické změny,” poznamenal ekolog.

Přestože je Soutok oborou určenou k chovu zvěře, je podle odborníků nutné udržovat zde rovnováhu. “Nynější stav je to jen důkazem toho, jak krajinu ždímáme. Byl bych rád, kdybychom se na toto téma s lesníky více bavili. Myslím, že náš cíl by měl být společný,” poznamenal Šálek.

Mluvčí Jouklová vliv zvěře skutečně připustila. “Vegetaci jistě ovlivňuje i chovaná zvěř, ovšem její tlak právě v této lokalitě není velký,” zareagovala.