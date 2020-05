Za další chybu ze strany Jihomoravského kraje považuje aktivista Petr Firbas opomenutí jihozápadní tangenty, která by propojila D1 v křížení s novou silnicí 43 a plánovanou D52 na jihu. Upozornil, že bez této silnice z jihu na západ se ještě více zahltí dálnice D1 a D2. Představitelé kraje s tangentou v projednávaném návrhu zásad územního rozvoje nepočítají.

Firbas se obává, že nákladní auta mířící ze severu na jih pojedou především směrem do Brna z D1 na D2 a nebo opačně z Brna. „Podle oficiálních modelů by se v nájezdu do Brna od jihu, tedy od obchodního centra Olympia ke křižovatce dálnic D2 a D1, měla zkoncentrovat doprava přesahující devadesát tisíc aut denně,“ zmínil Firbas. Myslí si, že v budoucnu stejně bude stavba tangenty nutná.

V podkladech Ředitelství silnic a dálnic je zatím jihozápadní tangenta zakreslená, ale i proto, že ještě není u konce proces aktualizace zásad územního rozvoje kraje. Zastupitelé upřednostnili na základě doporučení variantu silnice 43 bez tangenty. „V územní studii byla uvedena jako možná, ale ne nezbytně potřebná. Dopravní přínos by nebyl tak velký, jako je problematický průchod tím územím,“ řekl náměstek hejtmana pro územní plánování Martin Maleček.

Jihozápadní tangenta

- původní cíl: odlehčení dálnici D1

- délka: 10,2 km

- plánovaná trasa: Troubsko – Ostopovice – Nebovidy – Moravany – Modřice

- termín stavby: podle materiálů silničářů ve výhledu

- pravděpodobnost stavby: Jihomoravský kraj navrhuje trasu nové silnice 43 bez jihozápadní tangenty, rozhodnutí padne na podzim, kdy mají zastupitelé aktualizaci zásad územního rozvoje odhlasovat

Konečné rozhodnutí padne na podzim, kdy zastupitelé mají odsouhlasit konečnou verzi.

Krajský koordinátor Besipu Pavel Čížek si myslí, že odsunutí stavby jihozápadní tangenty je škoda. „Každá stavba někomu místnímu něco vezme. Stavby mají obrovský potenciál a význam pro uklidnění dopravy na dálnici, což má dopad pro obrovskou část lidí. Je možné, že za padesát let už potřeba bude a o to hůře se potom bude stavět,“ míní Čížek.

Spojku mezi silnicí 43 a D52 by uvítal i řidič Martin Hemza, který občas jezdí po dálnici D1. Myslí, že by tangenta ulevila tamní dopravní situaci. „U Brna je hodně nájezdů, situace bývá nepřehledná, a často je tam dálnice ucpaná,“ sdělil.

Jihozápadní tangenta byla původně navržena právě pro odlehčení dálnice D1. „Jelikož ale bylo navrženo rozšíření D1 v úseku Kývalka – Holubice na šestipruhové a byl zde velký odpor obcí, jejichž územím měla jihozápadní tangenta vést, od sledování tohoto propojení jsme upustili,“ uvedl mluvčí Ředitelství silnic a dálnic Jan Studecký.

Proti výstavbě tangenty byli například v Ostopovicích na Brněnsku, kudy byla trasa v plánu. „Jsem rád, že se s tangentou nepočítá. Mělo by to fatální dopad pro naši obec. Ale jsme kritičtí i k tomu, jak navrhuje kraj trasu nové silnice 43. Je to chybné rozhodnutí,“ myslí si starosta Ostopovic Jan Symon.

