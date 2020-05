„Vítejte v zeleném srdci Prahy!“ zve návštěvníky oficiální facebookový profil „open air pubu v Riegráčích“. Poté, co soukromý majitel pozemku v památkové chráněném parku na území druhé městské části neprodloužil smlouvu předchozímu nájemci a jednání s radnicí o prodeji nedospěla k jednoznačnému závěru, celou jednu sezonu byla zahrádka v krásném a relativně klidném prostředí pod širým nebem a vzrostlými stromy opuštěná.

Přitom hlavně při velkých sportovních akcí tu bývalo několik stovek lidí. A místo častokrát hučelo, což bylo slyšet na Vinohradech i na Žižkově. Zahradní restauraci hojně vyhledávali obyvatelé i návštěvníci metropole. Oficiální kapacita byla okolo 1400 míst k sezení, avšak častokrát areál „unesl“ přítomnost více hostů.

„Zveme vás k přírodnímu posezení, které si Pražané užívají už od roku 1933. My se těšíme na všechny sousedy, návštěvníky z jiných částí Prahy, Česka i zahraničí. Užijte si příjemné chvíle pod téměř stoletými kaštany!“ vybízí provozovatelé na sociálních sítích. Nové zahrádky lákají na „prvotřídně ošetřený Plzeňský Prazdroj, spoustu skvělého jídla a unikátní kulturní akce“. V nabídce je například i káva, Aperol Spritz nebo domácí koláče a buchty.

Otec provozovatele proslul zákazem vstupu dětí do hospody

Za aktuálním projektem, který po téměř dvou letech pomáhá oživit Riegrovy sady, stojí mimo jiných také David Salomon. Mimochodem – jeho otec coby pražský restauratér proslul rozhodnutím, že do svého podniku Stodola House na Hájích i kvůli protikuřáckému zakázal vstup dětem. Česká obchodní inspekce udělila Salomonovi staršímu pokutu. Podnikatel provozuje také restauraci Severka, kde se promítal i populární seriál Most! a která funguje jako kuřácký klub.

Salomon mladší s kolegy zjistili, že pódium v Reigrových sadech, kde se promítaly sportovní přenosy, filmy a občas se tu konalo hudební či divadelní vystoupení, má – už od dob první republiky – fantastickou akustiku. Proto šéf kultury v Parku Riegrovy sady oznámil, že se chystá série hudebních koncertů pod názvem Muzika v parku, kterou odstartuje 16. června kapela Chinaski.

„Od června do srpna se bude hrát až dvakrát týdně a těšit se můžete i na Annu K, Mirai, Banjo band Ivana Mládka, Roberta Křesťana a Druhou trávu a další hvězdy,“ píší pořadatelé z agentury BrainZone a portálu TicketLive!, kde bude možné zakoupit vstupenky.

Už teď jsou v Riegrových sadech připraveny stoly s místy na sezení a dostatečnými rozestupy. „Pořádání koncertů koordinujeme s úřady a zajistíme divákům bezpečné podmínky,“ uvedl Salomon s tím, že budou dodržena veškerá hygienická opatření ke snížení rizika nákazy novým typem koronaviru.

Halové kapely hrají jen pro pár lidí

Ministerstvo zdravotnictví od 25. května povolilo pořádní hromadných akcí do 300 osob, pokud epidemiologická situace ohledně infekční nemoci covid-19 bude dál příznivá, od 8. června se kapacita zvýší na 500 lidí a od 22. června by pak mohla být na koncertech až tisícovka hostů.

„Atraktivní lokace i omezený počet lidí na místě může vytvořit jedinečnou koncertní atmosféru, která se už zřejmě v budoucnu nebude opakovat. Kdy můžete vidět halové kapely, které hrají jen pro pár lidí?“ říká Martin Pokorný, ředitel BrainZone Services.

Na místě zaniklé usedlosti Švihanka stával kdysi Šťastného hostinec, který roku 1934 moderně přestavěl architekt František Marek a podle tehdejšího nájemce se mu říkalo Šretrova restaurace. Konaly se tu taneční zábavy, plesy, zabijačky nebo spolkové akce a prvorepubliková smetánka si na velké terase užívala krásný výhled na historickém centrum Prahy. V hlavní části letní zahrady byl hudební pavilon a velký taneční parket, na kterém se denně tančívalo na kolečkových bruslích.

Radnice Prahy 2 v posledních letech uvažovala, že by objekt bývalé Šretrovy restaurace majetkově sjednotila a zrekonstruovala tak, aby se co nejvíc podobal stavby ze třicátých let minulého století. Jenže plány zhatilo zmiňované neúspěšné jednání s rakouskou firmou Z-Invest, která klíčové pozemky uprostřed parku vlastní.