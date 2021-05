Pondělním dnem tak skončila půlroční uzávěra, která byla v platnosti od poloviny loňského října. „Reagujeme tak na rozhodnutí vlády, které se týká čtyř regionů včetně Prahy. Jsme velmi rádi, že můžeme na Pražském hradě opět přivítat návštěvníky,“ uvedl vedoucí Kanceláře prezidenta republiky Vratislav Mynář.

Během uplynulých šesti měsíců se lidé do areálu mohli dostat jen na bohoslužby v adventním, vánočním, postním a velikonočním čase. Spolek Kverulant tvrdil, že jeho uzavření nemá oporu v zákoně, v čemž mu dal soud za pravdu. Spolek tak i v době uzávěry mohl na jednom z hradních náměstí uspořádat shromáždění.

„Policie dostala příkaz nepustit účastníky manifestu z Hradčanského náměstí, ale donutili je obejít Hrad a jít po Starých zámeckých schodech. Přes ohlášení zrušení plošných kontrol se tam všichni účastníci museli podrobit osobní kontrole,“ stěžoval si Vojtěch Razima z Kverulantu, podle něhož bylo uzavření Pražského hradu „ukázkou arogance“ prezidenta Miloše Zemana.

Omezený počet návštěvníků

Areál bude nyní přístupný denně od 06:00 do 22:00. Zahrady a Jelení příkop jsou otevřené již od dubna. Lidé se do nich dostanou od 10:00 do 18:00. Prohlídkového okruhy zahrnují katedrálu sv. Víta, Starý královský palác, baziliku sv. Jiří a Zlatou uličku.

„Návštěvníkům můžeme nabídnout zajímavý program včetně dvou nových výstav,“ upozornil Mynář.

Tou první je přehlídka Comenius, zaměřená na osobnost Jana Ámose Komenského. Na výstavě jsou k vidění jeho originální rukopisy i šestimetrový obraz Alfonse Muchy. Druhou je expozice oceněných prací v soutěži Grafika roku 2020 a tvorby čerstvého držitele Ceny Vladimíra Boudníka Jana Vičara.

Královská zahrada na Velký pátek

Do Hradu je možné vstupovat pouze ulicí u Prašného mostu, čtvrtým nádvořím z Hradčanského náměstí a přes Opyš ve směru od Malostranské.

Počty návštěvníků uvnitř objektů omezují nařízení vlády. Jejich konkrétní množství budou oznamovat cedule před každým z objektů.

Muzeum až od úterý

Od pondělí je otevřený také Starý židovský hřbitov. „A Španělská synagoga s novou expozicí o dějinách Židů v českých zemích v 19. a 20. století. Současně Židovská obec v Praze otevírá pro návštěvníky Staronovou synagogu,“ sdělil mluvčí Židovského muzea v Praze Tomáš Tetiva.

Většina muzeí a galerií v hlavním městě plánuje otevřít v úterý nebo v průběhu týdne. Zatímco Národní galerie a Národní muzeum vpustí návštěvníky do svých prostor v úterý, Národní technické muzeum ve středu a Galerie hlavního města Prahy zpřístupní většinu svých objektů až v pátek.