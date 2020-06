V Kladně vynalezli dezinfekční box pro likvidaci koronaviru

/FOTOGALERIE/ Kladno se pyšní dalším převratným zlepšovákem pro boj s koronavirem. Vytvořen byl v kladenské firmě EVEL manželů Tomáše a Evy Velcových. Jedná se o dezinfekční box do obchodů, který může do budoucna značně urychlit navrácení zboží do nabídky na stojany a zvýší bezpečí zákazníků. Do boxu se pohodlně vejdou čtyři ramínka s oblečením.

Zleva: Zdeněk Liška a Tomáš Velc z Kladna při prezentaci nového SteriBoxu | Foto: Deník / Michal Bílek