/FOTOGALERIE/ Poslední krok ze strany města už zbývá k nastartování dlouho plánovaného vybudování muzea Františka Kmocha, kde jinde, než v Kmochově domě, tedy ve zchátralé budově v Kutnohorské ulici v Kolíně. Tam slavný kapelník žil a tvořil od roku 1873 až do své smrti v roce 1912, tedy téměř 40 let.

Kmochův dům v Kolíně je prázdný a podepisuje se na něm zub času. | Foto: DENÍK/Jana Martinková

Městu, které dům před šesti lety koupilo od Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových, se jej podařilo zařadit do databáze brownfieldů CzechInvestu, následně ale muselo ještě doložit splnění podmínky dotačního programu. I to se povedlo, ale uzávěrka žádostí byla do poloviny května a žádost o dotaci musí být samozřejmě odsouhlasená zastupitelstvem.