Modulární kontejnery. Taková měla být dočasná budoucnost okraje Masarykova náměstí v Ostravě, než se najdou finance a vznikne projekt na trvalou zástavbu plochy tak, aby náměstí dostalo klasický obdélníkový půdorys. Hovořilo se o tom, že poněkud rozporuplná odpočinková zóna se sportovišti a především pouličními stánky s občerstvením by tam mohla stát už letos. Její výstavba ostatně neměla trvat dlouho a kontejnery se na místo měly přivést smontované.

Když v uplynulých dnech na místo najel bagr a začal ze země trhat tamní keře i s kořeny, vše nasvědčovalo tomu, že od příprav se přešlo k realizaci. Skutečnost je ale jiná.

„Ze zjevných důvodů způsobených koronavirem je jasné, že v plánovaných rozměrech projekt nemůže být ve své rozloze uskutečněn,“ řekl Deníku místostarosta Moravské Ostravy a Přívozu David Witosz s tím, že centrální radnice v části náměstí stejně jako v minulých letech plánuje postavit letní multifunkční hřiště se stanem, lehátky a občerstvením. K odstraňované zeleni podotkl, že už vloni bylo rozhodnuto o jejím odstranění z důvodu špatného stavu.

Nový záměr

Ve druhé části travnaté plochy, kde nyní najela technika, však město plánuje alternativu k původně zvažovanému „kontejnerovému náměstí“. Rovněž bude mít podobu klidové zóny. „V případě obou ploch se jedná o dočasné úpravy na následujících zhruba tři až pět let. Proluka po bývalé květinové síni je určena k budoucí zástavbě a na vedlejším prostranství může vzniknout například pop-up zóna včetně zázemí pro vánoční trhy a kluziště,“ uvedla náměstkyně primátora pro životní prostředí Kateřina Šebestová.

Na tutéž dobu se přitom původně počítalo s kontejnery, které tak nejspíše míří do projektového propadliště, případně budou využity jinde. Což ostatně navrhovala řada lidí, pro které to patrně bude vítaná zpráva. „Dovedl bych si je představit třeba na Černé louce, ale na centrální náměstí třetího největšího města republiky taková zóna prostě nepasuje!“ soudil například Lukáš Chlebovský, který pár desítek metrů vedle provozuje známou pizzerii. Jiní zase navrhovali oživit kontejnery Havlíčkovo nábřeží u Ostravice.

A co tedy nakonec vedle Masarykova náměstí bude? „Úpravy spočívají hlavně ve vykácení keřů, zarovnání povrchu a položení travního koberce. Takto upravené místo může sloužit i pro posezení a pikniky v rámci různých kulturních nebo sportovních akcí, které se na náměstí budou konat. V místě po bývalé květinové síni vznikne dočasná instalace z rozchodníku a okrasných travin,“ vysvětlila náměstkyně Šebestová s tím, že první fáze prací bude ukončena do 1. července, kdy tam začíná akce Léto na Masarykáči. Úprava proluky v místě někdejší květinové síně by měla skončit o měsíc později.