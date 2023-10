Ve 28 letech dorůstá do nejlepšího věku co se brankářů týče. Strážce neštěmické svatyně…

Tu dostal loni v Teplicích, příliš minut ale zatím neposbíral. Také proto je pro něj zatím nejhezčí brankou v kariéře parádní rána do šibenice proti Jihlavě ještě z FORTUNA:NÁRODNÍ LIGY v dresu Ústí. "Parádně mi to sedlo z přímáku," vzpomíná dnes na to, jak tehdy vystřelil Armě tři body, byť nakonec Severočechům jaro nevyšlo. "Přidalo tomu rozhodně i to, že to bylo v televizi a přišlo mi opravdu velké množství gratulací," usmívá se.

Jako téměř každého kluka ho k fotbalu přivedl tatínek. "Podporovala mě ale celá rodina, od dovážení na tréninky po psychickou podporu. Takže i kvůli nim jsem rád, že jsem u fotbalu zůstal a můžu jim jednou za čas, když se něco povede, udělat radost," dodává skromně šikovný mladík, který od malička vzhlíží k Messimu. "Líbí se mi jeho chování na hřišti i mimo něj. Myslím si, že by tím mohl být příkladem pro ostatní fotbalisty. Svojí genialitou na hřišti nás asi nikdy nepřestal překvapovat."

Vy jste naopak v posledním kole možná překvapili řadu fanoušků jasnou výhrou v Zápech, které do té doby neprohrály. Jak to po zápase vypadalo v kabině?

Zápas v Zápech nám vyšel skvěle. Věděli jsme, že je to utkání o všechno, pokud chceme mít ambice na postup a povedlo se. V kabině byla velká radost, trochu se nám ulevilo, že jsme to zvládli. Teď ale vítězství musíme potvrdit v Kolíně.

Jste odchovancem Army. Jak jste nesl sestup do ČFL?

U sestupu s Ústím jsem rozhodně nikdy být nechtěl. Sezóna se nám ale nepovedla a na konci už jsme to nezvládli odvrátit. I to k fotbalu bohužel někdy patří, i když je to nepříjemné. Teď uděláme všechno proto, aby se Arma vrátila tam, kam patří.

Stihl jste také angažmá v prvoligových Teplicích. Co vás naučilo?

Byla to pro mě přínosná zkušenost. Sezónu jsem mohl zažít to, jak vypadá liga a celkově tu atmosféru kolem ní. Teď mám motivaci dál pracovat, abych ji mohl zažít ještě jednou. Bohužel jsem tam neodehrál příliš mnoho zápasů, ale jsem rád, že jsem v Teplicích mohl být.

Adam Čičovský v dresu FK Viagem Ústí nad LabemZdroj: archiv Adama Čičovského

Nakonec jste se vrátil zpět do Ústí. Nemrzí vás pád vlastně o dvě soutěže níž?

Trochu mě to mrzelo, ale v tuhle chvíli už ne. Mám radost, že hraju v týmu, který má nejvyšší ambice. Dá se říct, že klub nefunguje jako třetiligový a není tak nastavený. Trénujeme podobně jako ve druhé lize a máme skvělé zázemí. Hlavně věřím, že se tu třetí liga už dlouho hrát nebude. (úsměv)

Je vám stále teprve 20 let, čeho byste chtěl ve fotbale dosáhnout?

Chtěl bych si ještě jednou zahrát v lize. Věřím, že znovu přijde příležitost a já ji využiji naplno.

Momentálně se daří i ústeckému klubu, čím to, že jste se po špatném začátku tak rozjeli? Mimo jiné vedoucí duo už je na dosah pouhých čtyř bodů, sílí tlak ohledně možnosti postupu?

Tým si každým zápasem více sedá, ze začátku nám ve hře trochu něco chybělo. Výhra v Zápech nás udržela ve hře a věřím, že nás nakopne a podzim ukončíme vítěznou šňůrou. Cíl se od začátku sezóny nezměnil, pro postup uděláme vše, co bude v našich silách.

To jistě rádi slyší i fanoušci, kteří zatím hojně navštěvují domácí utkání…

Určitě bych jim chtěl všem poděkovat, že nás chodí podporovat na stadion a drží s námi. V předchozích domácích zápasech přišla skvělá návštěva a pevné jádro s námi jezdí i ven. Vážíme si toho a žene nás to dopředu.