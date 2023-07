Jak je vaše aktuální situace? Začal jsem se připravovat s Ústím. Jsme domluveni na podmínkách, ale dávám si ještě okno, kdyby se něco našlo v lize nebo v zahraničí, to bych pochopitelně upřednostnil. Jinak budu v Ústí. Kdyby přišla nabídka do konce přestupního termínu nebo v zimě, tak mě klub uvolní.

Měl jste už nějaké nabídky, které jste odmítl?

Ano, něco k řešení bylo. Byly to druholigové nabídky, ale nebyly takové, abych se rozhodl stěhovat. Pokud by to bylo v dojezdové vzdálenosti, tak bych o tom uvažoval. Mně se na angažmá v Ústí líbí kromě toho, že jsem doma, i to, že má s příchodem nového majitele ambice postoupit do druhé ligy. To je velká motivace. U dvou postupů už jsem tu byl, sice u jednoho sestupu… Ale mám k Armě velký vztah. Nepatří do třetí ligy.

Arma chce druhou ligu! V Ústí se zahnízdil Sokoli, přicházejí zvučné posily

Ta nabídka ze druhé ligy by pro vás musela být i finančně zajímavá, abyste se stěhoval.

Samozřejmě. Někam dál bych nemohl dojíždět, přestěhovali bychom se. Ale muselo by to dávat smysl.

Překvapilo vás, že vás Teplice už nechtěly?

On mi to trenér Frťala nastínil už během jara, nebylo to ráz naráz. Zastavil jsem se za ním, férově mi řekl, že se mnou další sezonu nepočítá. Byl jsem rád, že můžu ještě něco odehrát do konce sezony a tak nějak jsem v skrytu duše doufal, že to své rozhodnutí změní. Ale na konci sezony mi potvrdil, že to tak bude. Byla to volba trenéra, ne moje. Já bych v Teplicích ještě rád hrál. Ale to je fotbalový život, tak to chodí.

Bylo to od Teplic férové, že?

Naprosto. Bavili jsme se o tom už někdy v březnu. To rozhodnutí jsem respektoval. Jak říkám, ve fotbale se jedny dveře zavřou, druhé otevřou.

A víte, proč už vás trenér nechce?

To mi neřekl. Možná chce hrát jiný fotbal, možná chtěl něco změnit. To je spíš otázka na něj. Já to beru.

Jak na Teplice budete vzpomínat?

Byl jsem na Stínadlech šest a půl roku. Zažil jsem nějaké menší úspěchy, nějaké neúspěchy. Poslední roky se hrálo o záchranu, ale parta byla dobrá. Budu vzpomínat jen v dobrém. Přes šest let je velká část aktivní kariéry.

Bohužel pro vás jste přišel do Teplic zrovna v době, kdy peněz na přestupy ubývalo, takže sen fanoušků o návratu do boje o pohárovou Evropu jste nemohli naplnit.

Pod trenérem Šmejkalem jsme rok hráli nahoře a pohár byl nadosah. Pak to bylo hroší. Jedna sezona uprostřed, jinak boj o záchranu. Ve finále jsme se vždy zachránili, ale bohužel jsme nehráli o poháry, jako kdysi Teplice hrály a jak si to příznivci i my všichni přáli.

FOTO, VIDEO: Arma na úvod přípravy prohrála po dobrém výkonu s Teplicemi

Bylo to o penězích?

V dnešní době je hrozně těžké je pro sport sehnat. Od dob covidu jdou rozpočty dolů, šetří všichni, jen Sparta, Slavia a možná Plzeň takové problémy nemají. Jinak se každý snaží ušetřit, netýká se to jen Teplic.

Od Teplic jste ale dostal nabídku hrát třetí ligu za jejich béčko a zároveň trénovat mládež. Tu jste odmítl, takže jste tím dal najevo, že stále chcete hrát na té nejvyšší úrovni.

Přesně tak. Říkal jsem si Vachymu (sportovnímu řediteli FK Teplice Štěpánu Vachouškovi - pozn. autora), že kdyby mi bylo 35, tak bych tu nabídku zvážil. Ale za chvíli mi bude teprve 33. Myslím si, že mám ještě léta na aktivní kariéru na vrcholu. Chci toho využít.

Později byste ale na nabídku Teplic kývl, kdybyste nějakou dostal?

Určitě bych ji rád přijmul. Vždy jsem říkal, že chci po aktivní kariéře trénovat, předávat zkušenosti. Měl jsem období, kdy jsem tomu nebyl nakloněný, ale teď vím, že u fotbalu chci zůstat jako trenér.

Teplický objev minulé sezony? Marek Beránek. Překonal i Ljevakovićův rekord

Nejdřív ale ještě nějaké roky dáte jako hráč. Možná tedy v Ústí, které pomýšlí na postup. Už jste řekl, že to je pro vás velká motivace…S novým majitelem, který do toho šlape posiluje, se zdá, že nepostoupit by bylo neúspěchem.

Je pravda, že nový majitel hodně investuje. Ale může se stát, že se v příští sezoně postup nepovede. Nikde není jistota, že když koupíte dobré hráče, tak půjdete nahoru. Je tam baráž, je to fotbal. Rozhodne se až na hřišti. Ale myslím si, že tým, který tu bude, plný zkušených hráčů, které doplní mladí, má na to, aby se o postup rval.

Pro vás je skvělé, že spoustu hráčů znáte.

Během dovolené jsme si volali s Číčou, Kubou Marešem, Zubem, kteří tu budou, že když se kádr vhodně doplní mladými, tak to bude super. Základem je ta zkušenost, na to musí nabalit mládím.

A vypadá to, že k týmu přišel trenér, který ví, co s ním chce hrát. Co říkáte na kouče Sokoliho?

Máme za sebou čtyři tréninky, kluci hráli jeden zápas. Musím říct, že to vypadá zatím velmi dobře. Vše je s balonem na hřišti, jsou tam super věci. Nemám co vytknout.