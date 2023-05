Fotbalisté Ústí nad Labem vyválčili na domácím pažitu bod za remízu 2:2 se suverénem ze Žižkova. Přišli ale o brankářskou jedničku Jana Plachého, který si v samém závěru poranil koleno.

Fotbalisté FK Ústí nad Labem ilustrační | Foto: Miroslav Solař

Armě nevyšel první poločas, v němž předvedla bázlivý výkon a zaslouženě ho prohrála 0:1. Po přestávce ale srovnal Matthew Cantin, krátce na to dokonce otočil skóre Hudec. Čtvrt hodiny před koncem však přišel gól Treglera, další branky už se diváci nedočkali.

"Bylo to velmi těžké utkání proti kvalitnímu soupeři. Ten byl v prvním poločase jasně lepší, měl víc míč na kopačkách, výsledkem čehož bylo, že jsme úvodní dějství prohráli. Hráli jsme strašně ustrašeně a moc jsme toho nepředvedli," načal hodnocení domácí kouč Vít Raszyk.

"O přestávce byla v kabině trochu bouřka, prostřídali jsme a hned to přineslo ovoce," zmínil Cantinův gól ze 46. minuty. "Po gólu na 2:1 jsme měli ještě další šance, ale bohužel jsme je nedali, a soupeř nás za to potrestal. V závěru měl ještě nějaké příležitosti, znovu nás přehrával, ale naštěstí jsme udrželi alespoň ten bod. Bereme ho, proti lídrovi je hodně cenný," neskrýval spokojenost.

Vrásky mu ale přidělalo zranění Jana Plachého, který si v 87. minutě sám podvrtnul koleno a musel nuceně střídat. "Je to kaňka na tom výsledku. Vypadá to, že to bude dlouhodobější, sám mi po zápase říkal, že tenhle pocit zná a že to asi bude něco vážnějšího," krčil rameny Raszyk. "Máme to podchycené lékařem, uvidíme, až budeme mít výsledky z podrobnějšího vyšetření," dodal s tím, že sezónu by kdyžtak, stejně jako zápas, dochytal mladík Dombrovskij. "Patrik tam je od toho, aby chytal, takže věřím, že to nebude žádný problém. Na pozici současné dvojky si pak kdyžtak pomůžeme někým z dorostu," objasnil.

Také další utkání sehraje Ústí na domácí půdě, za týden vyzve dalšího těžkého protivníka, Kolín. "Už za dnešek bychom chtěli moc poděkovat fanouškům, kteří nás neustále podporovali. Zároveň bychom je rádi pozvali na zápas proti Kolínu, kde budeme chtít znovu bodovat, abychom si co nejdříve zajistili poklidnou záchranu," uzavřel ústecký kouč.

Fotbal, ČFL B, 2022/2023:

FK Ústí nad Labem - Viktoria Žižkov 2:2 (0:1)

Branky: 46. Cantin, 53. Hudec – 35. Řezáč, 76. Tregler.

Rozhodčí: Šulcová. ŽK: 2:2. Diváci: 288.

FK Ústí nad Labem: Plachý (89. Dombrovskij) – Hudec, Stružinský (46. Mayerhofer), Čítek (C), Zárybnický (79. Kubín), Jiránek, Černý D., Cantin (90+3 Zaspal), Kolařík (79. Zůza), Černý O., Benda