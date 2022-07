Po zahřívací desetiminutovce otevřel skóre po průnikové přihrávce a chytré kličce brankáři Matthew Cantin, o chvíli později zvýšil na 2:0 po přísně odpískané ruce z penalty Marek Vobecký. Do poločasu se ještě prosadil po krásné akci Adam Černý a hlavou z rohu Vojtěch Čítek, Arma navíc herně dominovala s o dvě soutěže níž hrajícího soupeře prakticky nepustila do šance. Největší starosti tak jinak nudícímu se Plachému paradoxně nadělal stoper Hudec, který sklepl malou domů mimo jeho dosah, a nakonec musel míč směřující do branky vykopávat skluzem z brankové čáry.

Do druhé pětačtyřicetiminutovky přišla střídání na obou stranách, tempo Army opadlo, na další šance se čekalo až do závěrečné čtvrthodiny. V ní ale celek z krajské metropole pálil jednu šanci za druhou, a když už se prosadil Jakš, jeho branka neplatila kvůli ofsajdu. Vzápětí se ale už díky svému důrazu prosadil napadající Fischer, který mohl chvíli na to po skvělém průniku Jiránka přidal další trefu, jenže minul.

Armu si nepodali ani Brazilci. Ale vyhrát jsme si nezasloužili, uznal Tesařík

Přesto Ústečtí nakonec povinnost splnili a bez jakékoliv vážnější šance soupeře zvítězili 5:0. "Jsme rádi že jsme takové přátelské utkání mohli sehrát," pochvaloval si kapitán Krupky Jakub Seidl, v Armě působil mezi lety 2013 a 2017. "Pro mě osobně to bylo obzvlášť speciální si zahrát proti Ústí na jejich stadionu, nicméně bylo vidět že jsou v jiné fázi přípravy. Vlétli na nás, na což jsme si dlouho nemohli zvyknout, a z našich chyb jsme jim darovali góly. Druhý poločas už byl z naší strany lepší, nicméně na lepší výsledek už to nestačilo. Ale splnilo to pro nás alespoň kondiční vložku v přípravě. Klukům z Ústí přeji hodně úspěchu a doufám, že se jim v ČFL bude dařit," dodal.

"Pro nás je výsledek krutý, góly jsme si začali dávat sami. Standardka, penalta, špatná rozehrávka," mrzely zbytečné branky trenéra Krupky Luďka Altmana. "Na druhou stranu to pro nás splnilo účel. Jsme teprve ve druhém týdnu přípravy, takže potřebujeme především nabrat fyzičku. Pro kluky to bylo určitě lepší, než běhat někde na umělce bez míče, byla to pro nás perfektní fyzická příprava."

Domácí kouč Dušan Tesařík byl trochu zdrženlivější. I přes vysokou výhru svých svěřenců, kteří si jistě zvedli sebevědomí, našel i vady na kráse. "Také nám to ukázalo, že ve finální fázi to ještě není úplně ono. Doteď jsme všechny zápasy krom jednoho odehráli proti silnějším soupeřům, dnes jsme byli poprvé my ten tým, který musel hrát do plných. Soupeř zalezl do bloku a my měli v prvních deseti minutách, než jsme je otevřeli, laciné ztráty a další zbytečné kiksy."

Krupku povede dosavadní asistent Altman. Změny v kádru nejsou malé

Ústí má na vylepšení zakončení posledních deset dnů, generálku sehraje v sobotu v Karlových Varech, s nimiž se na poslední chvíli dohodlo na vzájemném mači od 10 hodin. "To skóre dnes mohlo být daleko vyšší, to ale musíme dotáhnout ty akce do stoprocentních gólů. Jdeme tři na dva, čtyři na tři, a nedohrajeme to. Vím, že se nedá vždy dát všechno, ale jsou akce, které když ve třetí lize nedáme, tak nás za to ti soupeři budou trestat. A budeme třeba hrát pohledný fotbal, ale k čemu, když nebudeme dávat šance," uzavřel hodnocení.

Zhruba stovka fanoušků ale mohla nakonec odcházet spokojená, bílomodří totiž neprohráli už čtvrté utkání v řadě. Krupka naopak prohrála i druhý zápas, ovšem stále teprve na začátku přípravy.

Fotbal, letní příprava 2022:

FK Ústí nad Labem - FK Krupka 5:0 (4:0)

Branky: 12. Cantin, 22. Vobecký (pen.), 30. A. Černý, 40. Čítek, 83. Fischer

FK Ústí: Plachý - Kubín, Hudec, Čítek, O. Černý, Vobecký, Jiránek, Cantin, Jakš, Fischer, A. Černý

Náhradníci (všichni se v průběhu dostali do hry): Bím, Zůza, Mayerhofer, Zaspal, Hural, Džuban, Škoda

FK Krupka: Valeš - Schubada, Seidl, Dědič, Hirschkorn - Kerner, Pokorný, Hloušek, Valenty, - Horváth, Skrčený Náhradníci: Hájek, Gajdoš