Konečně doma! Fotbalisté Ústí nad Labem se chystají na první letošní duel na Městském stadionu, bylo tak na čase odhalit i novou domácí sadu dresů. Ta zůstala částečně věrná tradici, částečně ovšem prošla i renovací, kterou inspirovalo mimo jiné slavné Lazio Řím.

Nové domácí dresy FK Viagem Ústí nad Labem | Foto: FK Viagem Ústí n. L.

„Vždy se mi líbily dresy Lazia Řím za dob Pavla Nedvěda. Zároveň je to barva, která do jisté míry vychází z původní barevné kombinace i z toho, v jakých barvách je stadion,“ uvedl šéf klubu Přemysl Kubáň, jenž dresy osobně vybíral. „Je to trochu změna oproti minulým sezónám, ale změna je život. Věřím, že se budou lidem líbit,“ dodal.

A daleko od pravdy nebyl. U fanoušků se dresy setkaly s pozitivními ohlasy, řada z nich už sondovala, kde může nový hábit sehnat do své sbírky. „V tuto chvíli na tom pracujeme, s Jomou je to trochu na delší lokte. Očekáváme ale, že v horizontu pár týdnů budou dresy k dispozici. Všechny informace se fanoušci dozvědí v nejbližších dnech,“ doplnil místopředseda klubu Martin Prokeš.

Ten doplnil detaily k designu nových dresů. „Chtěli jsme přinést něco nového, ale zároveň jsme nechtěli úplně pálit mosty. Proto jsme zůstali věrní modré barvě. Tato barva je shodou okolností i barvou Viagemu, mně osobně se domácí i venkovní sada moc líbí.“

Odkaz na Lazio se líbí nejen fanouškům, ale i samotným hráčům, kteří už v bleděmodré absolvovali i první focení. „Nové dresy se mi moc líbí. Jsem rád, že jsme se u domácího dresu tradičně drželi modré barvy. Věřím, že nám přinese mnoho úspěchů na hřišti,“ řekl například Adam Čičovský. „Je to trochu změna, některým lidem to možná bude trochu vadit, ale mně osobně se líbí. Je to změna, něco nového, doufám hlavně, že budou vítězné,“ dodal David Němec.