„Podle mě jsme do utkání vstoupili dobře, v prvních dvaceti minutách jsme i plnili to, co jsme chtěli hrát, a zaslouženě jsme se dostali do vedení. Soupeř pak ale z brejku srovnal, a od té doby to byla z naší strany spíše křeč a nebyli jsme lepším týmem. Naopak soupeře to nakoplo,“ hodnotil utkání trenér Army Dušan Tesařík.