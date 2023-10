Ve 28 letech dorůstá do nejlepšího věku co se brankářů týče. Strážce neštěmické svatyně…

"Konečně jsme byli efektivní. Doufám, že to pomůže sebevědomí hráčů," přál si ústecký kouč, jemuž vadilo, že se někteří hráči báli zodpovědnosti a příliš brzy se zbavovali míče. "Vím, že si vedení klubu přeje, abychom byli více dominantní, ale řada kluků, které tu máme, nikdy nehrála o postup. Na toto téma jsem mluvil i s vedením, většina hráčů není zvyklá, že když se jednou nevyhraje, je zde takový tlak," líčil Sokoli.

"V týdnu jsme na tréninku pracovali se dvěma verzemi sestavy. Nakonec se stihl dát do kupy Kuba Mareš, jehož nasazením do základu jsme myslím soupeře trochu zaskočili," liboval si. "Hrál ale po delším zranění, poslední posilou je Tomáš Kučera, který se lepší zápas od zápasu, věřím, že si to postupně sedne."

Podle šéfa ústecké lavičky rozhodla větší chuť po vítězství a dobrá obrana. "Důležité bylo také že jsme dali první gól a nemuseli jsme tak bušit do zavřené obrany soupeře," dodal.

Arma tak stáhla náskok vedoucího dua Zápy-Velvary na pouhé dva body, s oběma soupeři navíc bude hrát na jaře doma. V tabulce poskočila už na čtvrtou příčku, v příštím kole míří v sobotu znovu ven, soupeřem jí bude od 10.30 další těžký protivník, a sice Kolín.