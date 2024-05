Fotbalisté Ústí nad Labem prolomili třízápasový střelecký půst a své fanoušky potěšili čtyřmi brankami do sítě Kolína. Výhru 4:1 režírovali svými trefami Mareš, Dao, Čičovský a Bouguetouta.

Fotbalisté Ústí nad Labem ilustrační | Foto: Deník/Daniel Brzák

Arma vstoupila do utkání pod vedením nového trenéra Jozefa Šišjaka výborně, už ve 4. minutě otevřel skóre Jakub Mareš. I přes řadu dalších příležitostí přišlo do poločasu už jen navýšení ze strany Ismaela. Ani dvoubrankový náskok však neuspokojil nového kouče, jemuž se nepozdávalo především neplnění taktických pokynů jeho svěřenců.

"V prvním poločase jsem spokojený rozhodně nebyl a dal jsem to o přestávce v kabině najevo. Jedna věc je vyhrávat 2:0, druhá je mít na něčem postavené principy, systém, organizaci a zodpovědnost. A to tam nebylo, což se mi nelíbilo," uvedl po utkání. "Je skvělé, že vedeme 2:0, ale pokud máme jasně dané pokyny v přípravě, hráči vidí i na videu, co od nich chceme, řekneme jim to, a oni to neplní, tak to není správné. Není to profesionální přístup. Nechci je ale hanit, protože výkon a bojovnost byly super, snažili se. Ale nesmíme si hrát svůj fotbálek a zapomínat na to, že jsme jedna rodina, jeden tým, a vyhráváme spolu a ne individuálně," dodal.

Po změně stran už byl podle něj výkon lepší, a byť na třetí branku v podání Adama Čičovského vzápětí odpověděl Veselý, pojistku přidal čtvrt hodiny před koncem Adam Bouguetouta. Ústí si tak konečně opět připsalo plný počet bodů, pod zkušeným světoběžníkem, který dělal asistenta například i Pavlu Vrbovi či sledoval na stážích práci Jürgena Kloppa či Diega Simeoneho, se zvedlo i herně. Šišjak ale podle svých slov zatím nechce řešit případné prodloužení svého pobytu ve městě na Labi, které je zatím stanovené jen do konce této sezóny.

Fotbal, ČFL B, 27. kolo:

FK Viagem Ústí nad Labem - Sparta Koín 4:1 (2:0)

Branky: 4. Mareš, 33. Dao, 55. Čičovský, 76. Bouguetouta – 58. Veselý.

Rozhodčí: Bohata. ŽK: 1:3. Diváci: 625.

FK VIAGEM Ústí nad Labem: Němec – Březina, Bárta, Adekuoroye (81. Čítek), Spychka – Dao (72. Bouguetouta), Čičovský (81. Tarasenko), Kučera, Richter – Mareš (C) (56. Červenka), Černý (72. Buneš).