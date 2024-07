Po Varnsdorfu druhý protivník z vyšší soutěže. Navíc uprostřed náročného soustředění v Modré. Pro ústecké fotbalisty ale žádný problém. Už v první půli otevřeli skóre Červenka s Černým, na oba zásahy soupeře po přestávce bleskově reagovali znovu Černý a Obasi. Pojistku přidal čtvrt hodiny před koncem Artem Tarasenko.

"Odehráli jsme dva zcela odlišné zápasy. Jeden bych nepodceňoval, druhý nepřeceňoval," načal hodnocení ústecký kouč Svatopluk Habanec. "Bylo to odlišné v rozestavení i v principech, které jsme si nastínili. Ty se nám tentokrát celkem dařily," pochvaloval si.

Jeho svěřenci pod ním poprvé nastoupili v rozestavení 3-5-2, což byla změna oproti úvodnímu klání s Varnsdorfem, kde se hrálo na čtyři obránce. "Zápas byl hodně divoký na výsledek, ale přiznávám že ten mě v přípravě tolik nezajímá. Důležitější je pro nás způsob, jakým hrajeme. Tentokrát to bylo ve třech vzadu se zhuštěnou zálohou a dvěma hroťáky, což nám asi sedělo o něco více. Budeme ale pracovat i na dalších možnostech abychom byli co se rozestavení týče variabilnější," dodal Habanec.

Ten nechal v náročném tempu ohřát hodinu základní jedenáctku, následně poslal do hry všech sedm náhradníků z lavičky. Trio hráčů tak muselo i přes náročnou dřinu na soustředění absolvovat celých 90 minu. "Pětatřicet minut jsme byli spokojení, pak nám trochu došly síly. To se ale dá pochopit, jelikož jsme v poměrně těžké zátěži, v pondělí jsme měli trochu větší běhání," pousmál se lišácky. "Pro mě je důležité, že jsme hráli tak, jak bych si to představoval v sezóně. Líbilo se mi nasazení od hráčů, to jim nemohu upřít."

S týmem už netrénuje kometa jara Ismael Dao, s nímž se klub zatím oficiálně nerozloučil, podle Habance ale pokračovat nebude. "Pokud vím, tak vyjádřil přání vrátit se domů, takže se s námi už nepřipravuje. Není to ale moje rozhodnutí, bylo to na jeho žádost," doplnil trenér, jehož mužstvo zakončí soustředění "domácí" odvetou v Modré proti Varnsdorfu (sobota 10.30) a od nového týdne se vrátí k tréninkům zpět v krajské metropoli.

V zápasovém vytížení se zde ale fanouškům představí až v generálce na začátku srpna, i duel s Domažlicemi (20.7., 10.30) by se totiž měl nakonec odehrát právě v Modré.

Fotbal, příprava:

FK Viagem Ústí nad Labem - Vlašim 5:2 (2:0)

Branky: 16. Červenka, 30. Černý, 57. Černý, 69. Obasi, 75. Tarasenko – 55. Rosa, 65. ? (pen.)

FK VIAGEM Ústí nad Labem: Grigar – Březina, Čítek, Žežulka, Kott, Buneš, Kodad, Novotný, Čičovský, Černý, Červenka

Náhradníci: Němec, Kolář, Tomšík, Tarasenko, Bouguetouta, Ščudla, Život, Obas