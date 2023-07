Nový majitel třetiligového Ústí nad Labem u fanoušků zabodoval nákupem zvučných posil a vyhlášením útoku na postup do vyšší soutěže. Změna názvu klubu, v němž figuruje jeho jméno, a rovněž návrh nových log ale řada věrných fandů nese nelibě. Nejvíc to Viagem schytává u odborníků.

Atmosféra na ústeckém fotbalovém stadionu při duelu béčka s Kadaní | Video: Deník/František Bílek

Dvě sympatické slečny pózují na jednom z mnoha pražských balkónů, na sobě mají modrá trika s variantou nového ústeckého znaku. Usmívají se a žadoní o hlas. Které ze dvou navrhovaných log se bude líbit víc?

Ústečtí fanoušci můžou hlasovat na stránce klubu na facebooku. Hlasování na klubovém facebooku suverénně vede logo, které je na levé straně.

Kterému logu dáte svůj hlas?Zdroj: FK Viagem Ústí nad Labem

Pozitivní příspěvky jsou v menšině

Z komentářů je znát, že drtivé většině fandů avizovaná novota nevoní. „Nezlobte se, ale tohle jsou naprosto otřesný varianty," napsal pod příspěvek s hlasováním Jan Kostovič. „Loga stažená z logobanky, bez nápadu, práce na 30 minut," doplňuje ho Tomáš Habrdle a v podobném duchu se nesou i další názory.

Pozitivní příspěvky jsou v menšině. „To levé logo se mi fakt líbí. Jsem rád, že mají ostatní zatím většinově stejný názor. I když mi staré logo bude chybět," je v opozici Tomáš Zíma.

Chceme z fotbalu udělat výkladní skříň ústeckého sportu, řekl nový šéf Army

Radikální postoj zaujal Libor Alföldi. „Já být z Ústí a fandit místnímu FK, tak se kvůli tomuto na klub normálně na*eru, odstěhuju se a už nikdy nepůjdu na žádný zápas. To je normálně výsměch všem vašim fanouškům tyto návrhy. Sice jde hlavně o fotbal předvedený na hřišti, ale hrůzostrašná prezentace klubu na sociálních sítích a ve virtuálním prostoru mu dokáže neskutečně škodit. Vemte si příklad s pražských S, Teplic nebo teď Hradce. Tak se dělá rebranding a prezentace na sociálních sítích. Ústečtí fans, hodně sil přeji"

Nejvíc vadí název sponzora v logu bez nenávaznosti na historii klubu, na což na sociání síti Twitter upozorňuje i známý reportér Českého rozhlasu Jaroslav Plašil. „Vážím si všech, kteří dávají peníze do sportu, fotbalu zvláště, a v Ústí nad Labem taky zvlášť. Ale jestli bych mohl poprosit, buďte tak velkorysý a nechte logo bez sponzora, jednoduché, za kterým fanoušci půjdou. Vrátí se vám to. To nejsou ´Jatka Matějka´," naráží Plašil na seriál Okresní přebor, v němž si sponzor Slavoje Houslice prosadil své logo na dresy.

Do nového loga a názvu klubu instalovaný název sponzora neušel pozornosti ani známému podcastu Za čárou, jenž má své pole působnosti na twitteru.

Své rozladění nad logem a celkově novou identitou vyjádřili veřejně i sporťáci, kteří o Armě často píší.

Petr Bílek (MF Dnes): „Trošku Army bych zachoval. Ženské vlnící fajn, ale historii trochu ctít."

Daniel Brzák (Deník): „Holky hezký, logo trochu pokulhává."

Hyčka o ambicích Ústí: Budeme mít tým, který bude bojovat o postup!

Ke dvěma navrhovaným logům FK Ústí nad Labem se prostřednictvím twitteru vyjádřil rovněž Karel Hejkal, jenž se podepsal pod povedeným rebrandingem FK Teplice. „Začal bych u první a nejdůležitější věci. Logo partnera do znaku klubu NEPATŘÍ. Do názvu by patřit nemělo také. Chcete mít svůj klub? Vybudujte si ho. V opačném případě jste pouze dočasným, byť třeba movitým partnerem klubu s historií dlouhou mnoho desetiletí. Kroťte proto ego," vzkazuje do krajského města novým majitelům ústeckého fotbalového klubu.