Poslední podzimní derby Ústeckého kraje v ČFL se hrálo mezi Ústím nad Labem a Mostem. Ambiciózní domácí pod provizorním trenérem Miroslavem Vlasákem s Baníkem remizovali 0:0.

Ústí se v posledních kolech nedařilo podle představ jeho vedení, proto sáhlo k odvolání realizačního týmu v čele s hlavním koučem Branislavem Sokolim. Vedením A-mužstva byl pověřený úsek mládeže. Arma se dostávala do šancí hlavně v závěru, dokonce dvakrát nastřelila tyčku mostecké svatyně. V nastavení ale při ní stálo štěstí, hráči Mostu už zvedali ruce nad hlavu, ale míč se do sítě nedostal.

„Byl to vyrovnaný zápas. Most byl malinko lepší v první půli, my ve druhé. Věřili jsme, že to překlopíme na svou stranu, ale v závěru jsme se báli při tutovce Mostu. Ten konec byl bohužel rozkouskovaný. Mrzí mě to, měi jsme na výhru," hodnotil střetnutí Miroslav Vlasák.

„Už jsme se radovali, ale asi by naše vítězství bylo nezasloužené, protože domácí také měli šance. Zápas měl nasazení, v závěru i emoce. Remíza je asi spravedlivá," uvedl kouč Mostu Miloš Sazima k tomu, co necelých šest stovek diváků v pátek večer v Ústí nad Labem vidělo.

Arma skončí po podzimu čtvrtá, Most třetí.