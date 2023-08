Gólové sucho v Ústí nad Labem se přehouplo do i druhého týdne třetí ligy. Ambiciózní ústečtí fotbalisté, kteří pošilhávají po postupu do druhé ligy, se brankově neprosadili po Jablonci ani v Mladé Boleslavi, odkud si od místní rezervy přivezli domů porážku 0:2.

ČFL B, 2. kolo: FK Mladá Boleslav - FK Ústí nad Labem (2:0), 12. 8. 2023 | Foto: FK Mladá Boleslav

„O schopnostech soupeřových hráčů jsme věděli, ale možná právě proto se na ně kluci dobře připravili a přinesli na hřiště velkou kvalitu, všichni odvedli stoprocentní výkon,“ těšilo boleslavského trenér Pavla Maluru.

„V prvním poločase jsme za soupeřem zaostávali ve všem. Navíc jsme si nevypracovali ani žádnou gólovou šanci. Ve druhém poločase jsme se chtěli vrátit ke kombinační hře, kterou bychom se dostali za obranu soupeře, ale bohužel se nám to nedařilo. Soupeř se dobře vracel, navíc z naši strany tam bylo hodně nepřesností a tak jsme nemohli myslet na vítězný konec,“ viděl ústecký trenér Branislav Sokoli.

Svádov má nového kouče, Jiskra pracovala na posílení útoku

Domácí si góly rozprostřeli do obou poločasů, když se ve 40. minutě prosadil Kodad a v 78. minutě Howard. „Hodnotím samozřejmě zápas negativně. Naším plánem bylo získat tři body a to se nám nepovedlo. Dostali jsme dva góly. Před zápasem jsme si něco řekli a to jsme neplnili, prohra nás mrzí. Že se nám nedaří vstřelit branku? Těžko říct, jsou tam situace, které bychom mohli vyřešit jinak a lépe, ale nepodaří se nám to. Zatím nám drhne finální fáze, to musíme zlepšit,“ řekl k zápasu na sociálních sítích ústeckého klubu brankář Army David Němec. Ústečané mají za sebou anglický týden, kde je pro ně malou náplastí fakt, že se jim podařilo přes divizní Štětí postoupit do další fáze pohárového MOL Cupu.