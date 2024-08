Pětadvacetiletý Jihoameričan je totiž jmenovcem téměř stejně starého krajana, jenž patří k největším klenotům Realu Madrid. U brazilských fotbalistů není taková podoba jmen ničím neobvyklým, a to i přesto, že ústecký Vinicius má s útočníkem španělského giganta shodnou i další část jména.

Vinicius de Oliveira Veneranda a Vinícius José Paixão de Oliveira Júnior. Že nevíte, který je který? Nevadí, ústeckým fanouškům k zábavě a senzaci stačí fakt, že v dresu jejich týmu prostě hraje Vinicius. Jen pro pořádek uveďme, že v prvním případě se jedná o celé jméno severočeského ofenzivního hráče, v tom druhém pak o hvězdu z Madridu.

Ve výběru Svatopluka Habance se od začátku července připravovali Brazilci Marquinho a Joao, ovšem zatímco první jmenovaný podepsal smlouvu, druhý se v závěru července rozhodl pro angažmá v Thajsku. Vedení klubu ale neváhalo a v týdnu před generálkou s rezervou Bohemians přivedlo na zkoušku právě Vinicia. "Dotahujeme ještě jednoho hráče z Brazílie, je to už jen otázka posledních detailů k podpisu," uvedl minulý týden na předsezónní tiskové konferenci sportovní manažer klubu Lukáš Zoubele.

Bývalý hráč slovenské Sniny tak přesvědčil trenéry o svých kvalitách, dotáhnout potřebné formality se ústeckému celku povedlo den před startem nového ročníku. Vinicius by v útoku mohl vytvořit kreativní dvojici s Marquinhem, jehož v 1. kole při výhře v Hradci Králové střídal v 73. minutě.

Posledním ofenzivním esem do Habancovy party a případnou poslední posilou v letním přestupním období by se ještě mohl stát Nigerijec Macdonald Obasi. Autor několika branek v letní přípravě odcestoval na konci července do vlasti prodloužit si víza. "Už je zpátky v Čechách, nyní čekáme, jak dopadne situace kolem víz. Doufáme, že i on se co nejdřív připojí do našeho kádru," uzavřel Zoubele.