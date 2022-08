„Jsem rád, že jsme začali o 14 dní dříve než všichni ostatní. Byl tu kemp asi 30 hráčů, kteří dostali šanci se ukázat. Některé hráče jsem znal, jiné ale vůbec, takže jsem se alespoň stihl zorientovat a poznat je,“ popisoval Tesařík těžké začátky.

Ty ještě umocnil výprask 1:8 v Liberci, který zcela zastínil přijatelnou porážku 0:2 s Teplicemi. Pak však přišla změna, Arma smetla německý Radebeuller 6:1, poradila si i s vítězem loňského ročníku ČFL ze Záp (2:1), bezbrankovou remízu uhrála i s Loko Lipsko, které hraje čtvrtou nejvyšší německou soutěž, načež doma bůrem počastovala Krupku. Až porážka 0:1 v generálce v Karlových Varech, byť po hodně solidním výkonu, trochu pošramotila ústeckou reputaci.

„Zápasy v Zápech, v Německu i v Karlových Varech nám hodně ukázaly. Můj názor je, že bychom měli hrát v horní polovině tabulky,“ nechtěl se šéf ústecké lavičky pouštět do přesnějších prognóz. „Nechci se vymlouvat, že tu máme mladý tým, ale třeba Žižkov spadl, a ještě posílil. Když budou ale hráči dobře vedení, je v nich obrovský potenciál. Oprášili jsme jména, která dříve byla třeba v dorostech Teplic a dalších klubů, a vinou zranění se jejich kariéra zastavila. Zkušená osa, do níž počítám třeba Hudce nebo Čítka , i když jsou také mladí, se vytvořila, kolem ní poskládáme mládí,“ dodal.

„Na tuto roli jsem připravený, trenér mě na to chystá už dlouho, takže se s tím popasuji. Kádr je mladý, ještě si to všechno sedá, ale myslím, že to bude v pohodě. Kluci jsou pracovití, draví, jde na nich vidět, že se chtějí zlepšovat,“ řekl stoper Čítek.