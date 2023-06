Velvary – Přepeře 2:1 (1:0)

Hosté ještě dvacet minut před koncem vedli. Domácí museli s notnou dávkou úsilí smazat náskok soupeře, který šel do vedení už v 5.min., kdy si na centrovaný míč naběhl na hranici malého vápna Novák a nechytatelným volejem nedal gólmanovi Štefanovi šanci – 0:1!

Na vyrovnání si museli domácí počkat až do 70. minutě, kdy Havránek od rohového praporku poslal střílený centr do vápna, tam si na delší tyči počkal Vopat a plackou srovnal krok na 1:1. Za své úsilí byl Slovan tříbodovým ziskem odměněn až v nastaveném čase. Za stržení kapitána Vopata v malém vápně se z nařízené penalty Kott nemýlil.

Trenér vítězů Zdeněk Hašek neskrýval svou radost: „Zasloužené vítězství! Hráči ke střetnutí přistoupili s veškerou zodpovědností. Pokud jsme se doslova k tříbodovému zisku protrápili, pak jen proto, že soupeř hrál v obraně velmi pozorně a celou řadu šancí, které jsme si vytvořili, zneškodnil skvěle chytající brankář Tkachenko,“ řekl kouč Velvar.

Jeho protějšku, ex-ligistovi Lukáši Jarolímovi, nebylo moc do řeči. „Po takové porážce opravdu nemám síly na to, abych k průběhu zápasu cokoliv řekl. Promiňte!“

Most – Benešov 2:0 (1:0)

„My jsme chtěli v každém zápase jít pro tři body a pak záleží na samotném utkání, kam vás to pustí jestli dotahujete skóre, nebo to otáčíte. Šli jsme dnes za vítězstvím, dařilo se nám, byli jsme dobří ve hře. Mohli jsme přidat i více branek, myslím, že jsme zápas měli pod kontrolou. Jsme za to rádi,“ řekl Daniel Sochor, trenér FK Baník Most-Souš.

M. Boleslav B – Jablonec B 1:1 (1:1)

„„Za dnešní začátek zápasu bychom si asi výhru nezasloužili. Ne, že bychom do Boleslavi jeli jen pro bod, potřebovali jsme tam bodovat a to se nám povedlo. Jsme spokojení. Bod je dobrý, ale začátek jsme měli katastrofální, to nás Boleslav přehrávala. Museli jsme udělat změny, vystřídat, přeskupit trochu řady, pak jsme začali být lepší a do poločasu jsme zaslouženě vyrovnali. Kluci bojovali jako lvi, měli jsme víc šancí, nevyužili jsme všechny, Boleslav hrozila, nám některé šance vychytal výborně chytající domácí gólman,“ uvedl jablonecký trenér Benjamin Vomáčka.

Chlumec nad Cidlinou – Teplice B 3:3 (0:2)

Tepličtí se dostali do vedení po brankách Beránka ze 17. a Lütfnera z 35. minuty, který už zvyšoval z penalty na 2:0. Domácí ale po dvou trefách Bastina vyrovnali a deset minut před koncem je dokonce Jacobovici dostal do vedení. Teplické rezervě zachránil druhou trefou v zápase v 87. Beránek. Hosté pak remízu i bez vyloučeného Jamricha v dlouhém nastavení ubránili.

Ústí – Živanice 1:2 (1:2)

Ústečtí fotbalisté potřebovali k jistotě záchrany, aniž by se musely ohlížet na další zápasy, bod. S předposledními Živanicemi však prohráli 1:2. Přesto se mohli i oni po dalších víkendových výsledcích radovat ze setrvání v ČFL. „Chtěli jsme poslední domácí zápas vyhrát a uhrát si záchranu sami, a myslím, že jsme si vyhrát zasloužili. Bohužel jsme udělali dvě obrovské individuální chyby, po nichž jsme inkasovali, roli hrálo také zranění Matthewa Cantina, na nějž jsme hodně hráli, což jsme pak museli změnit,“ hodnotil zápas trenér Army Vít Raszyk.

Právě Cantin vstřelil jediný ústecký gól, hosté ale následně srovnali z penalty, ve 25. minutě musel francouzský šikula ze hry a Živanice po nepovedené malé domů v podání Severočechů skóre otočily. „Měli jsme tam šance na srovnání a alespoň na ten bodík, který by nám stačil, porážka nás mrzí. Poslední dva zápasy jsou kaňkou na našem herním projevu, srážejí nás individuální chyby, nikoliv systémové,“ dodal.

Brozany – Hradec Králové B 1:3 (1:0)

Brozany v neděli v podvečer neudržely doma vedení, v posledním kole se rozhodne, zda skončí třetí nebo čtvrté.