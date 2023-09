Fotbalisté Ústí nad Labem slaví podruhé v řadě těsnou výhru 1:0. Po třech bodech z Brozan vyhrála Arma stejným výsledkem na půdě nováčka z České Lípy.

Pavel Hradiský, trenér České Lípy. | Foto: Jaroslav Marek

„První poločas byl opatrný, soupeř měl možná více ze hry, ale my jsme ho do žádných šancí nepouštěli. Když už to vypadalo, že půjdeme do šaten za bezbrankového stavu, tak jsme tam vyrobili standardku, z které jsme dostali jediný gól. Ve druhém poločase jsme byli aktivnější, chtěli jsme samozřejmě srovnat, příležitosti jsme měli. Naopak soupeř třikrát utekl. Dvakrát z toho nastřelil tyč a pak nám pomohl Král, takže jsme zklamaní. Myslím si, že dnes to bylo na bod. Musím blahopřát soupeři, který tam měl individuality, kteří se prosadili," smutně pravil Pavel Hradiský, kouč České Lípy.

V prvním poločase se diváci moc šancí neviděli, hrál se opatrný fotbal. Rozhodnutí padlo ve 44. minutě, kdy si domácí obrana nepohlídala Choduru, který obešel dva hráče a pak ještě stačil vystřelit mezi třemi zadáky a byl z toho jediný a vítězný gól utkání. Těsně před tímto gólem zahrozil z trestného kopu Šimon, jenže mířil těsně vedle brankové konstrukce.

Do druhého poločasu vstoupili domácí aktivněji, více napadali soupeře a hráli jednodušeji. Arsenal si vytvořil několik šancí, jenže bez úspěchu. První přišla po akci Šimona a Ješety, kteří po pravé straně zatáhli míč. Posledně jmenovaný našel Kazdu, ten z malého vápně křížně minul branku. V 50. nejprve Chodura a pak i Benda trefili tyč českolipské branky. Pak se ještě blýskl dobrým zákrokem domácí gólman Král. Do šance se dostala i Lípa, kdy Halbich zatáhl míč po pravé straně, pak přihrál Šimonovi, který mířil mimo branku.

„V prvním poločase jsme byli lepší a fotbalovější. Ve druhé půli se to rozkouskovalo, domácí začali hrát jednoduše. Začali míče nakopávat a pro nás bylo nebezpečí, že se míč odrazí k soupeřovi. My jsme měli možnost zápas uzavřít druhým gólem, měli jsme na to šance, dvě tyče, takhle se bojovalo až do konce. V závěru Lípa vystupňovala tlak. Jsem rád, že jsme to ustáli," zhodnotil utkání Branislav Sokoli, trenér FK Ústí nad Labem.

FK Arsenal Česká Lípa - FK Ústí nad Labem 0:1 (0:1)

Branka: 44. Chodura. R: Severýn. ŽK: 1:3, 850 diváků.

Ústí nad Labem: Němec - Hudec, Čítek, Chodora (86. Uličný), Zoubele (61. Ouattara Dao Ismael Stephane), Černý, Trenda, Adekuoroye Bankole Olavale, Čičovský (75. Tarasenko), Spychka, Benda (75. Kučera)

MIROSLAV DALÍK