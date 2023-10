Průšvih třetiligového FK Viagem Ústí nad Labem! Vojtěch Čítek, kapitán ústeckého áčka, se jako divák popral na utkání krajského přeboru. Se svým tátou Petrem Čítkem, asistentem hlavního kouče favorita na postup do II. ligy, sledoval z hlediště zápas ústecké rezervy, která vystupuje pod hlavičkou FK Ústí nad Labem - mládež. Ve vyhroceném závěru souboje s Oldřichovem se oba dva pustili do křížku s vyloučeným hostujícím Michalem Sakem. V nepřehledné strkanici obou fanouškovských táborů figurovali i další fotbalisté áčka, kteří zápasu přihlíželi na tribuně.

Závěr zápasu krajského přeboru mezi FK Ústí mládež a TJ Oldřichov okořenila potyčka fanoušků | Video: Deník/Daniel Brzák

„Od podobného chování obecně na fotbale se distancujeme. S oběma účastníky budeme záležitost disciplinárně řešit po vyhodnocení všech skutečností," vyjádřil se k incidentu místopředseda klubového představenstva a zároveň ředitel FK Viagem Ústí nad Labem Martin Prokeš.

Co vyostřenému konfliktu předcházelo? Deník se snažil zjistit co nejvíce podrobností.

V nervózním duelu vedli domácí od začátku druhého poločasu o jednu branku, v 64. minutě pak hlavní sudí Ivan Kuriljak vyloučil oldřichovského Michala Saka, který zbytku střetnutí přihlížel z hlediště. V nastaveném čase do hry rychle vrátil míč, aby hosté mohli pokračovat ve své snaze o vyrovnání, jenže jím trefil ležícího Víta Čítka, mladšího bratra kapitána ústeckého áčka. Mezi Sakem a rodinou přihlížejícího Vojtěcha Čítka se poté strhla mela, do které se z hrací plochy běželo zapojit několik aktérů utkání.

„Sak hodil lehkým obloukem zpět na hrací plochu balon, přičemž trefil ležícího Čítka nejmladšího. Na to konto na něj okamžitě vystartovali Vojtěch Čítek a jeho otec. Nejdříve ho slovně napadli, následně šli proti sobě, Vojtěch chytil Saka, strkali se, padly nějaké rány od všech aktérů. Pak se zapojili fanoušci obou táborů, Arma byla v přesile a rvačka se přesunula na kapotu auta, které stálo poblíž. Viděl jsem, že se zapojili další hráči áčka, konkrétně jsem viděl Ismaela, ten se to snažil klidnit, pak Bankoleho, ten snad i rozdal nějaké rány, a pak sem viděl Tarasenka, ale ten byl snad jenom svědkem, to si nejsem jist," dává své svědectví Deníku fanoušek Martin, který podle svých slov duel navštívil jako nestranný divák.

Hození míče Sakem na ležícího Čítka:

Zdroj: FK Ústí nad Labem - mládež

Co také zaznělo…



František Schrenk (předseda TJ Oldřichov): „Sak šel na dlouhou nohu do míče, který ještě brankář neměl pod kontrolou. Seidl ho napadl, Michal se z toho dostal, odstrčil ho a Sedil pak teatrálně padl na záda. Dostal jen žlutou, Sak červenou. Dědič poté dostal žlutou za to, že řekl, jestli si rozhodčí dělá srandu. Ke Kuriljakovi přiběhl postranní Klimpl, myslel jsem, že viděl, jak Seidl napadl Saka, že také dostane červenou, ale on jen upozornil na Dědičův výrok. Tím ta nervozita na hřišti a v hledišti začala." Ctirad Vaník (člen výkonného výboru TJ Oldřichov):

„Pořadatelská služba byla nedostatečná. Na druhou stranu musím uznat, že kdyby k něčemu takovému došlo u nás v Oldřichově, tak bychom také měli s ní problémy. Na druhou stranu se ještě nikdy nestalo, že by naši fanoušci někoho u nás napadali. Je to fotbal, občas někdo z hlediště utrousí nějaký výrok, není to divadlo. Ale přeci ho za to nebudu osočovat a vyhrožovat násilím? Starý Čítek našim fandům říkal, že jim jednu pleskne, když se budou nahlas projevovat. Poté, co šarvátka skončila, tak se jí snažil pořád rozdmýchávat, nezdráhal se napadnout i manželku jednoho našeho staršího fanouška." Jakub Seidl (hráč FK Ústí nad Labem - mládež):

„To, že to byl boj na hřišti a bylo to vyhecované, se stát může, ale mělo by to tak zůstat. Podotýkám že na hřišti se nestaly žádné zákeřnosti, bylo to jen klasické utkání, ve kterém bylo vidět, že o něco jde. Za mě tomu, co se stalo, předcházelo několik špatných reakcí, až z toho vznikla tahle ostuda… My jako klub a tým jsme to řešili už po zápase, ale budeme to řešit i dal, protože hlavně pro náš mladý tým je důležité k tomu správně přistoupit. Osobně doufám, že tohle už nikdy neuvidím. A co se stalo mezi mou a Sakem? Po tom, co už zbytečně zajel skluzem do našeho gólmana, když měl míč v ruce, jsem k němu přiběhl a odstrčil ho pryč. Nebylo to nic vážného. Na to on pak reagoval tak, že mě udeřil a dostal červenou." Martin Prokeš (ředitel FK Viagem Ústí nad Labem): „Nechci nikoho soudit, dokud nemáme dostatek informací a důkazů. Co vím, tak Vojta bránil svého bratra. Je ale nepřijatelné takto reprezentovat náš klub. Zajistíme, aby se něco takového už nikdy neopakovalo. Podle mě by se mělo řešit toxické prostředí na fotbale. Sám jsem hrál krajský přebor pár let, nyní se pohybuji na zápasech třetí ligy. Kamkoliv přijedeme, tak slýcháme urážky, a to i rasistické. V nižších soutěžích vyniknou ještě více, na stadionech je hráči poslouchají od začátku zápasů. Jejich chování je tím pak také ovlivněné, na základě chování diváků často vznikají rozmíšky mezi hráči. Český fotbal by měl rozhodně prostředí na stadionech řešit."

„Táta obou Čítků celý druhý poločas provokoval, pořvával na hráče, na fanoušky Oldřichova, mezi kterými byli převážně senioři, vyloženě vytvářel dusnou atmosféru. Na druhou stranu k ní hodně přispěly výroky sudích. Společně se Sakem měl být totiž vyloučený i domácí Seidl, který s ním byl ve strkanici. Když pak Michal hodil spodním obloukem do hřiště balon a trefil jím s malou intenzitou na nějakých patnáct dvacet metrů Vítka Čítka, vypukla šarvátka, kterou začal táta Čítek a jeho syn Vojta," nabízí svůj pohled člen výkonného výboru TJ Oldřichov Ctirad Vaník. „Ta bitka se z hlediště rychle přenesla na opodál zaparkovaná auta, pan Jelínek, náš vedoucí, má na svém urvané zrcátko," dodává.

Jak se na vyhrocené okamžiky, které se odehrávaly v areálu na Klíši, dívá druhá strana? Petr Čítek, otec Vojtěch a Víta a zároveň i asistent hlavního trenéra FK Viagem Ústí nad Labem Branislava Sokoliho, označuje za viníka agrese Michala Saka. „Kdokoliv ho zná, tak o něm mluví jak o problémovém člověku. On se neumí chovat, měl by dělat MMA, ne fotbal. Švihl balon po ležícím Vítovi, tak se na něj obořil můj mladší syn, řekl mu, jestli je normální. Sak mu dal pěstí a tím to vše začalo. Pak jsem vylítl i já, to je snad pochopitelné, když vám někdo udeří syna. Byla tam mela, byli v ní i kluci z áčka, ti se nás zastali, do bitky se ale nepustili."

Petru Čítkovi vadí, že červenou kartu za opuštění hřiště dostal jeho nejmladší syn. „Do zápisu rozhodčí uvedl, že napadl Saka. Přitom on šel jen bránit maminku s mladším sourozencem. Celkově rozhodčí ten duel nezvládl, Oldřichov cíleně pokopal ústecké hráče, měl rozdat už dřív víc červených," čílí se Čítek nejstarší, který mimochodem před třemi roky dostal od disciplinární komise okresního fotbalového svazu dvouletý zákaz a patnáctitisícovou pokutu za napadení rozhodčího.

„Je to ostuda. ani jedna strana si nemůže dovolit to, co se stalo. Je to dáno atmosférou ve společnosti. Lidé chodí na fotbal vybít si své frustrace, jinak to nechápu. Z mého pohledu to bylo vyprovokované hráčem hostí Michalem Sakem, když trefil Víta Čítka balonem z hlediště. Ale jak to bylo, kdo v té bitce byl, to přesně nevím, omlouvám se," říká vedoucí ústeckého mužstva Zdeněk Bechyně.

Na záznamu utkání je jasně vidět, že jako první se ze hřiště do hlediště vrhl právě Vít Čítek, který ještě v poloze ležmo po zásahu míčem vztyčil směrem k publiku ukazováček. Za ním pak vystartovali další ústečtí hráči, až poté šli pomoct roztržku zkrotit i dva fotbalisté hostující mužstva. Samotný zárodek šarvátky ale kamera nesnímala, do hlediště se otočila až později. „My podali protest. Jednak ohledně hrubého ovlivnění utkání rozhodčím a pak také ohledně nedostatečné pořadatelské služby. Aby někdo mlátil naše fanoušky, to je vrchol," je rozzlobený předseda TJ Oldřichov František Schrenk. „Někteří hráči a činovníci domácích se nám po zápase omlouvali," dodává.