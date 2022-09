"Upozorňoval jsem hráče, že nepůjde o lehké utkání. Říkal jsem jim, ať se moc nedívají na tabulku, Most jsem několikrát viděl a hráli opravdu dobře. Sice dostali hodně branek od Žižkova a Kolína, ale zbylá utkání prohráli jen o gól, navíc měli nějaké nové hráče," upozorňoval své svěřence kouč Ústí nad Labem Dušan Tesařík.

Příprava nebyla ideální, ústecká volejbalová parta se nechce propadnout

"A v prvním poločase se to potvrdilo. Ne byli jsme to my, nehráli jsme naši hru, to, co jsme si před utkáním řekli," nebyl spokojený s úvodní pětačtyřicetiminutovkou, kterou Arma prohrála. "Nechci říct, že v kabině byla bouřka, ale museli jsme si některé věci ujasnit a změnit. Ve druhé půli už to kluci splnili do puntíku, takže se nám nakonec povedlo skóre otočit," dodal.

Armu nyní čekají dva pikantní souboje, oba navíc na domácím pažitu. Ve středu vyzve v 18 hodin v pohárovém utkání prvoligové Bohemians Praha, v sobotu pak přivítá v dalším derby Brozany.