Fotbalisté Sokola Brozany nedokázali v České fotbalové lize zastavit sérii porážek v duelu s celkem Záp vysoko podlehli 1:5.

Samotný zápas měli od začátku v rukou fotbalisté Záp, kteří s přehledem využívali triviálních chyb v obraně týmu Brozan. To potvrdil i kouč domácích Petr Čermák, který řekl: „Toto utkání se nedá hodnotit, protože jsme jednoduše propadli, celý mančaft zklamal hlavně v obranné činnosti. Nic víc, nic míň. Navíc jsme nechtěli rychle inkasovat, přesto šli hosté do vedení již ve třetí minutě.“

Brozanský kouč nebyl spokojený ani se vstupem klubu do sezóny. „Nemůžu ho hodnotit pozitivně, protože jsme získali jen tři body v úvodním duelu a pak jsme všechno prohráli. Musíme zapracovat hlavně na obranné činnosti. To je nyní prvořadé, jinak se nezvedneme.“

K oporám fotbalistů Záp patří i bývalý hráč Bohemians či Hradce Králové Michal Pávek, který byl s výkonem svého týmu oproti kouči domácích hodně spokojený. „Přijeli jsme vyhrát. Byl to těžký zápas, domácí jsou nečitelný tým, vše se zde nyní změnilo. Když to řeknu, je to tam samý cizinec a nikdy nevíte, jak k tomu přistoupí. Chtěli jsme dát rychlý gól, což se povedlo, pak jsme zápas už jen kontrolovali“.

Zápský stoper se také rozpovídal o svojí kariéře. „Vyrostl jsem na Spartě, pak jsem šel do Bohemky, kde to bylo skvělé, hlavně úžasní fanoušci. Postoupili jsme dvakrát do ligy. Následoval přesun do Hradce. To byly také krásné tři roky pod panem Kotálem a Šmardou, se kterým jsme hráli v Bohemce. Pak už to bylo trochu horší. Šel jsem do Ústí, kde mě chtěl trenér Přerost, ale příliš se nám nedařilo, poté Přerosta vystřídal kouč Němec a já odešel. Už jsem si spíše plánoval, co bude po kariéře, ale pak jsem využil jsem nabídku od pana Maška ze Záp. Mám tady práci a hraji tady i fotbal. Je to tu takový rodinný klub“.

BROZANŮM SE VRŠÍ MARODKA

Brozanskému týmu se v průběhu zápasu zranili dva hráči a jeden dohrával s bolestmi. „Chukwuma zřejmě dostal v souboji ránu loktem, Radek Cibulka měl problémy s kolenem již před zápasem a v zápase jej to doběhlo. Tomáš Bubeníček dohrával s bolestmi kolene,“ vysvětlil Čermák.

Tým Záp obdržel pochvalu i ze strany soupeře, jehož trenér řekl: „Víme co nás čekalo, hrají tvrdě, mají výborné standardky. Věděli jsme to, akorát že my jsme zaspali a oni toho využili“

V dalším kole čeká na svěřence Petra Čermáka cesta na východ Čech, kde se utkají s pardubickou rezervou.

