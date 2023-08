Tři zápasy museli fotbalisté třetiligové ústecké Army čekat na první body. Dočkali se na východě Čech s rezervou Hradce Králové, kterou přetlačili 2:1. Lví podíl na tom měl dvougólový střelec Ústečanů David Černý, který nastartoval za nepříznivého stavu k obratu v 60. a 70. minutě.

Fotbalista David Černý. | Foto: Deník/František Bílek

„Už v prvním poločase jsme si vytvořili dostatek šancí, které jsme bohužel neproměnili. Samozřejmě soupeř také něco měl, ale bylo to úplné minimum. Jenže jak to ve fotbale bývá, my jsme neproměnili a oni z jednoho útoku dali na 1:0. Trošku nás to znervózni, ale nakonec jsem rád, jak za sebe, tak za kluky, že jsme to za nepříznivého stavu pro nás otočili na 2:1. O to je to sladší, že si nakonec vezeme z Hradce tři body,“ hodnotil David Černý v rozhovoru s klubovou redaktorkou.

Arma v prvním kole vyválčila bod za bezbrankovou remízu v Jablonci, pak padla 0:2 v Mladé Boleslavi.

Český basketbalový trojlístek bude hrát Alpe Adria cup. Po roce i Sluneta

„Byly to dost odlišné zápasy. Řekl bych, že zápas v Hradci se z naší strany hodně podobal přípravným zápasům, kdy jsme si vytvářeli dost šancí, ale trápila nás koncovka. Ta nás trápila i v prvních dvou zápasech, ale tam jsme tolik šancí neměli. Budu se opakovat, ale jsem rád, že nám tam dva góly spadly a zvládli jsme to,“ doplnil Černý, kterého s týmem čeká o víkendu v pořadí čtvrtý duel venku, protože ústecký stadion prochází rekonstrukcí. Army bude hrát na půdě liberecké rezervy, která se vrátila do třetí ligy po roční epizodě v divizi.

„Co ještě zlepšit? Vytvořili jsme si naposledy minimálně pět šest gólových šancí. Zapracovat tak musíme ještě na finální fázi. Musíme přidat v zakončení, v Hradci to mohlo skončit daleko větším rozdílem,“ uvědomuje si David Černý.