V přípravě vstupujete do dalšího bloku. Jak jste s ní zatím spokojený?

V minulém týdnu jsme ještě pokračovali v objemu, kdy jsme měli dva dvoufázové tréninky a na závěr bylo utkání se třetiligovými Domažlicemi. Cílem bylo zapracovat především na kondici, což jsme dodrželi. Od tohoto týdne už se věnujeme více taktice, jak v obraně tak v útoku. Neměli jsme pořádně pořešené ani standardky, na těchto věcech tedy musíme hodně zapracovat. Co se ale týče toho prvního fyzického bloku myslím, že co se týče tréninkových dávek byl v pořádku. Výsledky byly takové všelijaké, ale udělali jsme si aspoň obrázek, jaké rozestavení bychom chtěli nejvíce preferovat. Máme dvě až tři varianty.

Jak jste na tom s tvorbou kádru? Přišlo několik posil, blížíte se k finální verzi?

Někteří hráči už byli odejiti, ať to byl Adam Bouguetouta či Buneš. Máme zde dva Brazilce, které už jsme doufám administrativně dodělali a budou se moct naplno připravovat s námi. Je to i jiná kultura, která nám, věřím, může dát zase v některých věcech inspiraci. Jeden je technický, druhý spíše přímočarý, ale rádi bychom využili oba dva. Jejich pozice je v záloze či v útoku.

Na tréninku na ně občas křičíte pokyny v češtině. Jak se s nimi domlouváte?

Oba hráli na Slovensku v Bánské Bystrici, takže paradoxně ten jeden nejen rozumí, ale snaží se i trochu mluvit. Jinak ale dnešní mládež má angličtinu v krvi, stejně jako minimálně dvě třetiny našich hráčů. Já se budu snažit trochu se v tom zlepšit, protože znát jen fotbalové pokyny je málo. Je potřeba se vžít i do kultury toho hráče, aby tam byly i jiné aspekty než jen řečnický drill. Komunikace s hráči je důležitá.

Krom Marquinha s Joaem už máte tým kompletní nebo cítíte, že vás ještě někde tlačí bota?

O víkendu začala první a druhá liga, takže došlo k zúžení finálních kádrů. Kdyby ještě někde něco nastalo, určitě bychom rádi přivedli ještě jednoho hráče do obranné hry a druhého do ofenzivy. Zda to budou křídla nebo stopeři není úplně podstatné, důležité je, že jeden hráč dopředu a jeden dozadu by se nám hodil.

Po 12 letech jste se vrátil do Ústí, jak se změnilo zdejší prostředí?

Lepší je určitě ta krásná nová tribuna a zázemí, které v ní je. Když se podívám támhle naproti na to buňkoviště (kde se týmy převlékaly během rekonstrukce tribuny, pozn. autora), tak to bylo mnohdy až takové úsměvné, třeba když tam občas proběhla krysa nebo něco podobného. Teď jsme v podmínkách, které jsou nadstandardní. Díky oddílům okolo využíváme i další hřiště a sportoviště. Na druhou stranu se zhoršilo to, že se tu momentálně hraje ČFL, ale to je teď na nás, abychom to vrátili tam, kam to patří. Myslím si, že minimálně 2. ligu si Ústí zaslouží a my uděláme všechno pro to, aby tomu tak bylo.

Máte nálepku postupového trenéra, ať už v Ústí nebo i jinde. Vnímáte ten tlak?

Nezříkám se ho. (zamyslí se a usměje se) Nevím, jestli to mám říct, ale já jsem postoupil ještě třikrát jako hráč a pak čtyřikrát jako trenér. Postupová nálepka mi ale nevadí. Možná si tím na sebe teď trochu pletu bič, ale beru to tak, že tady teď máme opravdu velkou kvalitu, kterou vidím i na trénincích, a je jen na nás, jak to s hráči uchopíme abychom od prvního kola sbírali důležité výhry.

Jako asistent je vám k ruce Jozef Šišjak, který je zároveň hlavním koučem béčka. Je pro vás důležitá provázanost s mládeží, která se v létě konečně připojila pod Viagem?

Zaprvé je strašně důležité, že se to konečně spojilo. Za mě je to možná nejdůležitější krok, který se Viagemu povedl, protože je potřeba mít áčko a mládež jako jeden klub. Zadruhé je potřeba postupovat jednotnými schody. Práce, kterou dělá Pepa, si hrozně moc vážím, protože toho má fakt nad hlavu. Dokonce jsme uvažovali, zda nepřivedeme ještě jednoho asistenta, ale zatím bychom si na sebe chtěli navyknout tak, abychom zvládli alespoň podzim, ačkoliv to bude časově hodně náročné. Pepa bude mít áčko a béčko, já áčko a nějaké manažerské věci. Ale přesto si myslím, že v nějaké dohledné době bychom ještě jednoho člena realizačního týmu uvítali.

Navíc co se hráčů týče, můžete si v případě nějakých větších absencí vytáhnout talentované mladíky či odchovance…

Co se týče hráčů, kteří by mohli pomoct nejen v herním ale třeba i v tréninkovém cyklu - od Vlasty Marečka mám takové schody. Jestliže někdo hraje dorosteneckou ligu, tak z toho mančaftu se tři až čtyři hráči chytnou v ČFL. Z nich možná jeden nebo dva mohou jít za další rok hrát 2. ligu. Jakmile pak hráč ve 22, 23 letech nesedí v kabině A mužstva v nejvyšší soutěži, měl by být odejit nebo prodán. Tady je to to samé, akorát o soutěž níž, takže my budeme u těch mladíků kontrolovat, aby v tom prvním schodu měli na divizi. To je důležité, protože divize není jednoduchá soutěž. V ní mohou ukázat, že mohou pomýšlet ještě o krůček výš a být platní i pro áčko.

Takže je podle vás důležité, že béčko postoupilo do divize?

Ano, je. Protože pokud budeme potřebovat pomoc z béčka od hráčů, kteří mají nějaké herní vytížení, tak je samozřejmě lepší aby ho měli v divizi než v krajském přeboru.