FK Viagem Ústí nad Labem představil na tiskové konferenci oficiálně trenéra Daniela Sochora a sportovního manažera Lukáše Zoubeleho. Ti také představili nové cíle klubu.

Daniel Sochor, trenér FK Ústí nad Labem | Foto: Deník/Daniel Brzák

Usměvavý chlapík a na první pohled velký pohodář, kterého by si mohli zamilovat i hráči. Tím spíš, když je i v zimní přípravě hodlá drilovat především herní cestou. Tak působí nový šéf ústecké lavičky Daniel Sochor.

„Při vzájemných rozhovorech mě oslovila snaha nastavit tým, aby fungoval na více profesionální bázi, která by měla být pro Ústí standardem. Mám rád výzvy, bavily mě v Mostě i na Žižkově, teď se těším na tu ústeckou,“ pronesl kouč, který má za sebou několik úspěchů ve druhé i třetí lize.

V Ústí by rád strávil delší časový úsek, že to ale v ambiciózním týmu není jistota oglosoval svérázným způsobem s úsměvem na rtech. „Průměrná doba trenéra tu je tuším devět měsíců, ale já věřím, že se nám bude dařit a vydržím tu déle.“

S novou tváří se budou fanoušci seznamovat také na postu sportovního manažera, kam usedl po nuceném konci sportovní kariéry Lukáš Zoubele. „Přišel jsem do Ústí s jasným cílem pomoci klubu vykopat návrat do 2. ligy. Bohužel už na začátku jsem začínal cítit, že to zdravotně není úplně tak, jak by mělo být, ale jelikož jsme měli další zraněné hráče, hrál jsem na sílu co to šlo. Když se ale začali někteří marodi vracet, musel jsem z toho vyskočit a čekala mě další operace. Po ní jsem si vyhodnotil, že už bych klukům na hřišti nepomohl,“ uvedl pětatřicetiletý útočník, jenž přišel na sever Čech jako jedna ze zvučných posil před startem tohoto ročníku.

„Byla mi nabídnuta role sportovního manažera, a já si toho moc vážím. Když nemohu pomoci na hřišti, budu o to víc makat v managementu, abych Ústí pomohl vrátit se zpět do 2. ligy,“ dodal.

„Když jsme sem v létě přicházeli, zastával tuto pozici Vasil Knor, se kterým jsme si lidsky sedli a proto jsme s ním pokračovali i během podzimu. Má ale nějaké své další aktivity, vlastní podnikání a nemohl by tu být na stálý úvazek každý den, jak bychom si my na té profesionální bázi představovali, proto jsme se rozhodli pro změnu," vysvětlil důvod změny i na této pozici místopředseda klubu Martin Prokeš.

„U Lukáše víme, že má kvality, které jsou potřeba. Krom toho, že má velké zkušenosti z profesionálního fotbalu má v klubu a v kabině i nějaký přirozený respekt, což je také důležité. Poslední týden, kdy fungoval v roli jakéhosi asistenta u týmu nám to jen potvrdil," doplnil.