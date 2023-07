Ústecký fotbalový klub má od července nového majitele. Zástupci firmy Viagem, a. s. se v úterý dopoledne poprvé představili i na tiskové konferenci, kde nastínili ambiciózní plány do nadcházející sezóny. „Chceme tu fotbal vrátit na profesionální úroveň a učinit z něj výkladní skříň ústeckého sportu,“ prohlásil sebevědomě předseda představenstva Přemysl Kubáň.

Atmosféra na ústeckém fotbalovém stadionu při duelu béčka s Kadaní | Video: Deník/František Bílek

„Naším záměrem je postup do 2. ligy, nemá smysl se bavit o ničem jiném. S tím jsme do toho vstupovali, Ústí si minimálně tuto soutěž zaslouží. Snažíme se tedy posílit kádr i realizační tým a vytvořit podmínky proto, abychom mohli o postup usilovat už v této sezóně,“ pokračoval s tím, že pokud by se ale cíl hned v první sezóně nepodařil, plány se nehroutí.

„Ve Viagemu jsme nastavení tak, že nemáme plán B, protože ten odčerpává energii, kterou můžete vydat na plán A. Všichni ve městě, v klubu a možná i v kraji jsou nastavení na náš jednoznačný cíl, kterým je postup do 2. ligy. Pokud by se to ale letos nepovedlo, neznamená to, že bychom za rok končili.“

Do Army, která nyní nově nese název FK Viagem Ústí nad Labem, tak přišla spousta zvučných posil v čele s Lukášem Zoubelem, Jakubem Marešem či Aloisem Hyčkou. „S mladým kádrem se do vyšší soutěže postoupit nedá. Soustředili jsme se na starší hráče se zkušenostmi. Bez hráčů, kteří mají něco odehráno v české nejvyšší první a druhé nejvyšší fotbalové soutěži, by to nešlo. Žižkov nám ukázal cestu,“ uvedl nový trenér bílomodrých Branislav Sokoli.

Ten přiznal, že ještě čeká na jedno či dvě jména, než bude mít kádr kompletní. „Uvidíme, jak se vyvine situace u některých ligových celků. Rádi bychom tým vyztužili na pozici středního defenzivního záložníka a krajního obránce či stopera,“ doplnil s odkazem na zápas s Českou Lípou (26. července), kdy už by chtěl mít mužstvo ve finálním složení.

Jeho novým kapitánem je velezkušený Jakub Mareš, jenž rovněž nechyběl na tiskové konferenci, zůstat by měl také další exteplický borec Alois Hyčka. „Jako termín rozhodnutí máme stanovené příští úterý. Očekávám tedy, že hned ve středu kdyžtak podepíšeme smlouvu,“ upřesnil situaci kolem hráče, jenž zatím čeká na případnou nabídku z vyšší soutěže, sportovní manažer klubu Vasil Knor.

Rozpočet na nadcházející sezónu je podle Kubáně zajištěný, částku ovšem nové vedení klubu nezveřejnilo. „Zatím to nejde, protože se stále vyvíjí na straně předpokládaných příjmů i výdajů. Konkrétní číslo budeme schopni říct zhruba za měsíc. Největším přispěvatelem bude Viagem a. s., druhý důležitý prvek je samozřejmě město. Bez jeho pomoci to zkrátka nejde nikde, ani ve třetí nejvyšší soutěži. Budeme dělat všechno proto, aby všichni viděli, že si ten příspěvek zasloužíme. Nabídneme městu transparentní účetnictví či možnost člena v dozorčí radě, aby mělo nad financemi kontrolu. Rozjednaní jsou i nějací další sponzoři, bude to o něco lepší, než loni, ale nebude to úplně gró. To bude tvořit Viagem,“ dodal předseda klubového představenstva.