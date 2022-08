V zápase s Benešovem obstaral právě exteplický šikula všechny tři trefy Severočechů. "Je to ale skvělá práce celého týmu," pravil po utkání skromně.

Ústí bylo lepším týmem, ani Benešov však nebyl bez šancí, domácí se však mohli spolehnout na brankáře Plachého. "Myslím si, že jsme si vypracovali více vyložených šancí. Připravoval jsem hráče na soupeře, věděl jsem, že nás nečeká nic lehkého, protože soupeř fotbal hrát umí. Když nepřistoupíte k utkání od první minuty na 100% a nejste důslední v dostupování, může vás ve třetí lize potrestat každý soupeř," řekl k utkání trenér Army Dušan Tesařík.

Semifinálové derby před skvělou návštěvou ovládl ústecký Rapid

Ten, mimo skvělý výkon Černého, zmínil také přínos ústeckého brankáře. "Soupeř měl několik dobrých šancí, kdyby nás nepodržel Honza Plachý, tak kdo ví, jak by se zápas vyvíjel. Nelíbí se mi, že se soupeř dostává do tří až čtyř vyložených šancí. Máme štěstí, že jdeme vždy do vedení. Třetí liga je pro mě nová, ale vidím, že všechny týmy umí hrát fotbal. Jakmile se něco podcení, tak se dá velice rychle narazit. Je třeba pracovat. Jsme rádi, že se k nám přiklání štěstí. Dnes jsme si vytvořili dalších třeba osm šancí. Chápu, že všechno se dát nedá, ale byl bych rád kdyby někdy byla úspěšnost vyšší."

"Myslím si, že vítězství Ústí bylo zasloužené. Celý týden se připravujeme na soupeře, upozorňujeme na dva hráče, stříháme videa, děláme tréninky podle soupeře. Dnes jsme to celé zopakovali, ale stejně se nám stalo že právě ti dva hráči (David Černý a Jaroslav Benda) nám způsobili problémy. Také jsme měli šance, kdyby zápas skončil 4:3, myslím si, že by výsledek více odpovídal průběhu utkání. Šli jsme dvakrát nebo třikrát sami na brankáře. Produktivita a zbytečný respekt k soupeři nás stály lepší výsledek. Co jsme chtěli dopředu jsme splnili, ale šance jsme neproměnili, řekl trenér hostů Vasil Boev.

V příštím kole narazí Arma na rezervu Teplic, hraje se v neděli v 11 hodin v Dubí.

Fotbal, ČFL B, 4. kolo:

FK Ústí nad Labem - SK Benešov 3:0 (1:0)

Branky: 22. D. Černý, 51. D. Černý, 76. D. Černý (pen.).

Rozhodčí: Šťastný – Pekař, Bohata. ŽK: 0:2. Diváci: 300.

FK Ústí nad Labem: Plachý - Kubín, Hudec, Čítek, Uličný (43. Chodora), Vobecký, Zaspal (84. Škoda), Jiránek (84. O. Černý), Cantin (67. Mayerhofer), Benda, D. Černý (84. Zůza).