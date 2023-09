Po sedmi zápasech hrajete konečně doma. Jak se na utkání těšíte vy i kabina?

Samozřejmě že strašně moc. Já osobně doufám, že přijde i hodně diváků, ačkoliv hlásí že možná bude pršet. Krom Lojzy Hyčky s Kubou Marešem budeme kompletní, takže se opravdu těšíme. Hráče ale celý týden nabádáme, že nesmíme nic podcenit. Teplice by mohly být posilněné o nějaké hráče A týmu, viděl jsem jejich zápas proti Zápům, které využily nezkušenosti mladých hráčů, ale jinak nás rozhodně nečeká nic lehkého. Bude to běhavý a náročný soupeř, ale věřím, že se dokážeme prosadit naším stylem.

Dlouhá série venku musela být jistě náročná, že?

Věděli jsme dopředu, že to nebude lehké, ale hodně nám pomohlo, že jsme měli i tréninky v Modré, takže jsme i na ně museli cestovat a prakticky jsme dva měsíce neměli domácí prostředí. Spíš bylo problém cestování na zápasy, kdy jsme museli vyrážet třeba kolem šesté hodiny ráno, což mělo možná vliv i na náš výkon v Mladé Boleslavi či v Chlumci nad Cidlinou. Ty dvě porážky mě dost mrzí. Bereme to ale tak, že na jaře budeme zase hrát hodně doma, ačkoliv samozřejmě nemůžeme spoléhat na to, že díky tomu budeme automaticky bodově stoprocentní.

Povedlo se vám udělat třináct bodů, jste s tímto ziskem spokojený?

Náš tým má kvalitativně vysokou úroveň, takže si myslím, že bodů mělo být víc. Na druhou stranu máme v tabulce pravdy 13 plusových bodů, což je slušné. Trápí nás ale zejména útočná fáze, dali jsme jen sedm branek, z toho šest David Černý, takže na tom musíme zapracovat. Tým se ale stále sehrává, věřím, že to ještě vyladíme.

Vy jste v posledních dvou zápasech dostal i dvě žluté karty. Prožíval jste hodně dvě těsná vítězství?

Vtáhlo mě to do zápasu, emoce mám někdy větší, než samotní hráči (úsměv). Je to i o tom, že obě utkání byla jen 1:0, samozřejmě za stavu třeba 4:0 by to nebylo tak divoké. V Brozanech jsem dostal kartu za to, že rozhodčí otočil zcela jasný aut, ačkoliv jsem nebyl nijak vulgární. V České Lípě držel náš brankář míč déle, než bylo potřeba, takže se v nastavení proti nám kopal nepřímý kop z brankoviště, což mě naštvalo. Mé emoce ale mířili spíš k brankáři než k rozhodčímu.

Do sestavy jste postupně implementoval i mladé odchovance Ústí, výborně zatím hraje Miroslav Trenda…

O mně je známé, že mám rád mladé hráče, kteří poslouchají a řídí se mými pokyny. Zrovna Trenda předvádí opravdu výborné výkony, zatím mě snad v žádném zápase nezklamal a ukazuje, že z něj může být TOP hráč. Vyžádala si to i změna našeho rozestavení, kdy jsme začali hrát na dva defenzivní záložníky a k Bankolemu se nejlépe jevil právě Trenda. Šanci mohou dostat i další, přijdou karty, zranění, únava, je to jen na nich.