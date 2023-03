FK Přepeře musel řešit potíž, která se stane maximálně jednou za několik let. Ale vedení třetiligového klubu si provizorně dokázalo poradit.

„Jednu skupinku nabral trenér Lukáš Jarolím, když jel z Prahy, druhou náš asistent, jenž byl na východě Čech naštěstí zrovna na rodinné návštěvě, třetí klubové auto, které jelo za autobusem a poslední čtyři kluky z týmu dopravil dobrovolník, kterého jsme sehnali na čerpací stanici. Tam jsme museli zastavit, neboť autobusu se rozbila převodovka a po dálnici jsme rychlostí 20 km/h pokračovat nemohli,“ popsal nevšední komplikaci místopředseda přepeřského klubu Mïroslav Kvapil.

Zlatý bod, oddechl si Kozel po last minute vyrovnání Olatunjiho

Hosté by přivítali, kdyby zápas začal o něco později, ale nakonec se hrálo v čas výkopu. „Tak povinná čekací doba je stejně dvacet minut, s tím by ani rozhodčí nic nadělat nemohl. Ale nakonec jsme to zvládli a získali bod. Během střetnutí jsme sehnali náhradní bus a domů domů se dostali podle plánu,“ doplnil Kvapil.

Oživení do zápasu vnesli střídající hosté Vyčítal s Pejčićem. Největší šanci zápasu měl na svých kopačkách zkušený Martan, který běžel sám na brankáře domácích, avšak bohužel neproměnil, i proto se body dělily. Branka nepadla.

Liberec zabral. Hráli jsme ale jako na spartakiádě, řekl Demar. V úterý duel dva

Přepeře, které v zimě po Zbyňkovi Houškovi převzal bývalý slávistický středopolař a internacionál Lukáš Jarolím, mají aktuálně na sestupové pásmo z 13. pozice tříbodový náskok, za týden hostí čtrnácté Živanice. A opět půjde do tuhého.