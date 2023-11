Buranský marketing jak z devadesátek, sebevědomé prohlášení o útoku na postup do druhé nejvyšší soutěže a řada exligových hráčů. Fotbalové Ústí se na podzim stalo terčem, do kterého se trefují i vlastní fanoušci. A co teprve příznivci soupeře a samotní protivníci. V pátek juchal po remíze 0:0 v útrobách hlavní tribuny Most. Na sobě měl trička s nápisem Stalingrad, která odkazovala na přirovnání šéfa ústeckého klubu o důležitosti derby.

Atmosféra na ČFL v Ústí | Video: Deník/František Bílek

„Pro nás je Most Stalingrad. Není kam ustupovat; zemřít, nebo vyhrát!" prohlásil Kubáň v týdnu ve videu na klubových sociálních sítích. Chvíli před tím odvolal hlavního kouče, realizační tým, sportovního manažera, vedoucího mužstva a navrch i někdejší miss, která v Ústí zastávala pozici moderátorky. Svérázný marketing mostecký Baník před vzájemným soubojem popíchl. Viagem se stává českým Lipskem, které je v Německu nenáviděné kvůli rychlému vzestupu, jehož dosáhlo díky velké finanční injekci firmy Red Bull.

„Pojďte si nás vyfotit! A kde máte missku?" hulákala po utkání kabina Mostu. Každý z jejího osazenstva měl na sobě bílé tričko s nápisem Stalingrad. „Když jsme viděli prohlášení ústeckého majitele, tak jsme na to reagovali. Namotivovalo nás to," usmíval se spokojeně trenér Baníku Miloš Sazima. Souhlasil s názorem, že Ústí své soupeře provokuje. „Pokud se někdo sám pasuje do role absolutního favorita soutěže, tak něco podobného musí očekávat."

Zdroj: Deník/František Bílek

Hráči FK Viagem Ústí nad Labem počínání svého vedení na marketingovém poli nechtěli komentovat. Při rozhovorech ale na nich bylo cítit, že jim je proti srsti. „Nějakým způsobem nám to nepomohlo. Týmy se na nás vyhecují. Něco jsme před sezonou vyhlásili, to se v tom také odráží," přiznal útočník Jakub Mareš, který v duelu proti Mostu spálil několik šancí.

Mareš ví, že i jako kapitán je na počínání klubového vedení krátký. Že by šel za šéfem a řekl mu, že musí v tomto ohledu zvolnit? „To není v mé kompetenci. To si musí vyřešit oni. Ale kdybych vám řekl, co jsem za poslední týden dostal zpráv a kolik jsem měl telefonátů… Snažili jsme se to v kabině trošku odlehčit, aby to na tým nedolehlo."

Ústí se celý týden připravovalo pod novým trenérským vedením, mužstvo totiž po odvolání Branislava Sokoliho a jeho realizačního týmu převzal Miroslav Vlasák a jeho kolegové z ústecké mládeže. „Jsem jinak u devatenáctky. Bral jsem to jako výzvu a skvělou zkušenost. Domluva byla s vedením taková, že je to jen na týden. Udělali jsme maximum, co jsme mohli. Mrzí mě, že se nepovedlo vyhrát," říkal po zápase smutný Vlasák.

Mareš jeho práci ocenil. „Za celý mančaft bych chtěl poděkovat jemu i dalším trenérům, kteří tu týden byli. Nechali je plavat ve vodě, ale zhostili se toho dobře. Fakt škoda, že jsme nevyhráli. Trošku to jde za mnou, protože jsem nedal několik šancí."

Nad Ústím během souboje s Mostem visela hrozba pokuty ve výši prémií za vyhraný zápas; vedení by ji týmu odpustilo pouze v případě výhry. „Tohle komentovat nechci," odmítl Jakub Mareš diskuzi na citlivé téma.

Pustil se ale do vyhlídek ústeckého celku pro jarní část soutěže. Viagem na vedoucí Velvary ztrácí 10 bodů, má ještě šanci zaútočit na postup? „Budeme doufat, dokud budeme ve hře. Máme hodně zápasů doma, snad týmy nad námi budou ztrácet. Ale musíme koukat hlavně sami na sebe."

Ve stejném duchu mluvil i jeho spoluhráč Tomáš Kučera, další velezkušený prvoligový hráč. „Musíme nakopnout sérii doma a valit to venku. Je ale potřeba přes zimu udělat obrovský kus práce. Důležité bude prezentovat se jako proti Mostu, tedy makat jeden za druhého."