„Martin Prokeš, který plnil roli spojky mezi obchodní společností Viagem Praha a fotbalovým klubem Viagem Ústí nad Labem, skončil pracovně i v prvním jmenovaném subjektu. Bylo tudíž jasné, že ho musí nahradit někdo ze společnosti, což je Patrik Jasenský,“ objasnil Kožíšek personální změnu ve vedení oddílu.

„Téměř od začátku jsem v představenstvu klubu. Ve Viagemu Praha mám na starosti různé komplexní případy, kdy řeším právní otázky u hodně závažných věcí,“ představil se sám Jasenský, pro nějž je podle jeho slov čistě fotbalové prostředí novinkou. „Pokud mě hráči sami nepozvou do kabiny, tak tam chodit určitě nebudu,“ dodal s úsměvem.

„Role výkonného ředitele funguje především jako propojení s obchodní společností. Jeho hlavní byznys je v Praze, pokud by tedy z důvodu pracovní vytíženosti zrovna nemohl fungovat zde, přebírám jeho roli já,“ doplnil Kožíšek.

VÍC PROFESIONALITY

Personální změny postihly nejen vedení klubu ale i hráčský kádr, který převzal na konci podzimu trenér Daniel Sochor. Klub si od nich slibuje zvýšení profesionality, ta by se měla promítnout ve stále ještě nerozhodnutém boji o návrat do druhé nejvyšší soutěže.

„Cíle u nás zůstávají stále ty nejvyšší. Chceme se tabulkou posunout co nejvíc nahoru a ještě se poprat o postupovou baráž. Dále pak zatraktivnit naši herní tvář. Podzim byl jak výsledkově tak i po herní stránce neúspěšný, proto jsme se rozhodli vyměnit celý realizační tým a sáhnout i k ukončení spolupráce s hráči, kteří se nechtěli nebo nemohli etablovat do profesionálního režimu,“ vysvětlil sportovní manažer Lukáš Zoubele.

Pryč jsou tak Bohumil Hudec či Daniel Chodora, po Stružinském sáhl českolipský Arsenal, Kolařík zamířil do Velvar. Naopak už dříve představenými tvářemi jsou Marek Červenka (Dukla Praha), Matyáš Buneš (Robstav Přeštice), David Březina (Viktoria Žižkov), Adam Bouguetouta (Třinec), Daniel Richter (Velvary). „K tomu jsme si vytáhli dva naše mládežníky Jonáše Jiránka a Matěje Tomšíka, což je ukázka toho, že chceme spolupracovat i s naší mládeží a je zde šance se dostat do áčka,“ dodal.

Zápasová příprava byla podle něj rozdělená do dvou bloků, proti lehčím soupeřům se tým poznával a získával kondici, těžší protivníci na závěr ho měli prověřit než se půjde do boje na ostro. „Pokud bychom chtěli, aby měli lidé radost z výsledků před startem jara, mohli jsme to prohodit, ale pak by to pro nás nesplnilo účel, který to mělo,“ doplnil na závěr trenér Daniel Sochor.

Arma vstoupí do jarní části už v pátek v 18 hodin, kdy načne sedmizápasovou domácí šňůru proti Jablonci B. Celkem ji čeká jedenáct utkání na vlastním pažitu, během nichž bude stahovat desetibodovou ztrátu na vedoucí Velvary.