„Udělali jsme hodně chyb, ty musíme to do startu mistrovské soutěže odstranit," konstatoval ústecký kouč Svatopluk Habanec. „Mohlo to být od nás lepší. Pomohla změna rozestavení pro druhou půli. Ale pořád tam byly chyby. Arma je nepotrestala, ale v lize by se nám vymstily," nebyl ani trenér FK Varnsdorf Ivan Kopecký spokojený s řadou nedorazů, které na hřišti od svých svěřenců viděl.

„Bylo to vyrovnané, bohužel jsme neproměnili naše šance, soupeř ano," shrnul obraz hry Habanec. Jeho mužstvo se dostalo do řady příležitostí, jenže ta koncovka… Prosadil se pouze David Černý, který z dálky nachytal gólmana Pešla. „Líbilo se mi, že i za nepříznivého stavu hráči nenechali utkání jen tak dohrát. Měli dobré nasazení, vytvářeli si šance," ocenil lodivod Army.

On i Kopecký moc dobře ví, že přípravné zápasy nejsou o samotném výsledku. „Mám radost, že už hra začíná nějak vypadat. Musí se poznat, jestli hrajeme vysoký presink, nebo jestli je to nějaký blok. Nemůže to být nic mezi," nastínil Habanec.

Deník v létě | Video: Deník/František Bílek

Varnsdorf už za týden vstoupí do druholigového podzimu domácím soubojem s Žižkovem, duel s Ústím nad Labem pro něj byl generálkou. „Máme ještě týden na to, abychom vše vypilovali. Nelíbilo se mi velké množství ztrát a zkažených míčů. Na druhou stranu jsem spokojený s poctivou prací týmu," vypíchl Ivan Kopecký.

Ústí rozehraje novou sezonu až o druhém srpnovém víkendu. „Zatím je čas. Ladíme to, posouváme se. Teď budeme ořezávat kádr, končí Ščulda, Bouguetotou a Vitásek. Opravdu ale neděláme z výsledků vědu, hráli s týmy, které jsou jinde. Z tréninkového procesu se musíme dostat do stavu, abychom byli nachystaní na ligu. Ladíme systém, tempo. Na podzim chceme být úspěšní," ubezpečil Svatopluk Habanec.

FK Viagem Ústí nad Labem - FK Varnsdorf 1:4 (0:1). Branky: 53. Černý – 4. Hassani, 66. Kubín, 74. Kouřil (pen.), 88. Podzimek.