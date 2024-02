Červenka proti Karlovým Varům ukázal, jak může být pro Viagem platný. Ve vápně se dokázal prosadit střelou na zadní tyč a zvýšil na 2:0 pro Ústí. Nová posila o přestávce podle plánu vystřídala, Arma nakonec vyhrála 3:1. „Byl to asi nejtěžší soupeř, se kterým jsme zatím v zimě hráli. Byl běhavý, houževnatý. Ale tu půli, co jsem byl na hřišti, jsme vyhráli, tak jsem spokojený," usmíval se muž, který v lize odehrál 81 zápasů a dal 7 branek.

„Červuse" měl prý několik druholigových nabídek, nakonec si ale vybral mužstvo ze třetí nejvyšší soutěže. Proč? „Zlákala mě perspektiva, cítím tu velkou motivaci. Ty dvě tři nabídky ze druhé ligy mi nedávaly smysl. Nechtělo se mi moc dojíždět, navíc ani finančně to nebylo nejlepší. V Ústí je dobrý sponzor, ambice už tuhle sezonu se rvát o postup. Finančně je to stoprocentně na úrovni druhé ligy. A je tu i plno kluků, které jsem poznal už v Teplicích, to je další pozitivum."

Slova o postupu jsou z Ústí slyšet i přesto, že v tabulce ztrácí Arma ze čtvrtého místa deset bodů na vedoucí Velvary. „Je tu tým, který musí hrát o první místo. Důležitý bude vstup do soutěže, ale hrajeme snad jedenáctkrát, nebo dvanáctkrát doma, tak by se ta ztráta dala dohnat. Důležité bude ty domácí zápasy zvládat," nadhodil Červenka.

Nový ústecký fotbalista nyní maká na fyzičce, aby na jaře byl svému týmu co nejvíce platný. „Chci pomoct k postupu. Teď se snažím co nejlépe připravit, stejně tak i spoluhráči. Pořád je to ještě o získávání kondičky. Ten náš tým je hodně slušný, je to takový mix mladších a starších hráčů. Musíme ale ukázat kvalitu na hřišti, tam vždycky leží."

Červenku zaujalo i to, jak se FK Viagem opředl do marketingu. „O klubu je hodně slyšet, hodně se o něm píše. Vím, že lidé se občas dívají na náš marketing skrz prsty, ale myslím si, že až potvrdíme tu kvalitu na hřišti, tak se to tolik nebude řešit."