Fotbalové Ústí, které po několika letech opět převzal 54letý kouč Svatopluk Habanec, začalo přípravu na novou sezonu, ve které bude mít za cíl postup do druhé nejvyšší soutěže. K vidění bylo několik nových tváří, například exteplický Ladislav Kodad. Jiný fotbalista s teplickou minulostí ale ve Viagemu skončil.

Jakub Mareš, zkušený profík, který v lize odkopal přes tři stovky duelů, Severočechy do druhé ligy tlačit nebude, vedení ambiciózního klubu mu ukázalo červenou.

„Ke konci se jeho role upozadila, prostoru by dostával už méně. Mluvili jsme s ním na rovinu, má už nějaký věk a chceme jít mladší cestou. Chápe to, řekl serveru iDnes.cz sportovní manažer Ústí Lukáš Zoubele na adresu 37letého veterána.

Zkušenostmi se to v Ústí ale dál jen hemží, vždyť klub získal z Teplic gólmana Tomáše Grigara, navíc u Labe budou minimálně v příští sezoně kopat Červenka, Hyčka nebo známý raper Kučera. Ten podle Zoubeleho dostal individuální plán a k týmu se připojí později.

Deník v létě | Video: Deník/František Bílek

Novinkou je podepsání nové smlouvy s nejlepším střelcem Army Davidem Černým, nově je v Habancově partě několik příchozích hráčů. Mezi nimi jsou například Kott a Žežulka z Velvar nebo ligou ošlehaný Kodad, naposledy působící v Mladé Boleslavi. „Jeho příchod dotahujeme. Může hrát beka i křídlo, naposledy byl v Mladé Boleslavi. Je to rodák z kraje, má vztah k regionu, to byl jeden z aspektů, proč jsme ho brali. Chceme udělat partu, mít tu místní kluky," vysvětlil Zoubele.

Ústí zkusí několik fotbalistů z nižších soutěží na testy, mezi nimi bude i Nigérijec Macdonald Obas, do tréninku se zapojí i pár mladíků z vlastní líhně. Pryč jsou naopak Bankole, Spychka, Četverik a Bárta.

Jak již bylo zmíněno, Ústí prahne po postupu do druhé ligy. „Konkurence je ve třetí lize velká, bereme to s pokorou, ale nebudeme se schovávat za alibistické řeči. Cíl je pro nás jednoznačný, tedy postup do druhé ligy,“ potvrdil Lukáš Zoubele.