Po angažmá ve Viktorii Žižkov a naposledy u dosavadního lídra ČFL z Velvar se vrací zpět do známého prostředí. Co pomohlo jeho návratu?

Jak se zrodil váš návrat do ústeckého dresu?

V prosinci mě oslovil Lukáš Zoubele, který mi představil, jak to bude v Ústí probíhat, že klub projede v profesionálním režimu. Započala tedy nějaká jednání, ale já jsem od začátku věděl, že se do Ústí chci vrátit.

Přesto, že jste se tu tenkrát nerozešel úplně v nejlepším?

Tenkrát tu byla těžká situace, vedení klubu úplně nevědělo, s čím může počítat, takže jsem to bral, jak to je. A vzhledem k tomu, že jsem dostal nabídku ze Žižkova, jíž prakticky nešlo odmítnout, tak bych asi stejně odešel.

Tenkrát jste tu měli „teplickou“ partu, z níž už tu moc nezůstalo. Koho si z aktuálního kádru pamatujete?

Davida Němce a Adama Čičovského. A Lojzu Hyčku a Tomáše Kučeru si pamatuji z přípravných období v Teplicích, když jsem byl ještě mladý.

První trénink provázela poměrně velká zima, jaký byl?

Tak pořád je to lepší než třeba kdyby pršelo nebo sněžilo, takže tohle mi nevadí. Jinak byl trénink fajn, všechno bylo na hřišti a s míčem, takže zábavné, k tomu jsme si i trochu mákli, takže já jsem spokojený.

Trenér Sochor říkal, že preferuje hru v tempu před běháním bez balónu,. To je asi příjemná změna že?

Jednoznačně! Tohle baví každého víc, než běhání na tartanu nebo někde v lese. A já věřím, že i touhle cestou se ta kondice dá nahnat, jelikož to mělo tempo a pokud budeme takto pokračovat, určitě to přinese ovoce.

Do už tak kvalitního kádru přišly ještě další zimní posily. Jak vy vnímáte sílu aktuálního týmu? Je ještě šance dotáhnout se na čelo tabulky?

Deset bodů se určitě dá dohnat! Ve Velvarech (vedoucí celek tabulky) odešel trenér i nějací hráči, takže tam to budou zase skládat trochu od začátku. My budeme hrát tuším jedenáctkrát doma. Důležité bude, aby si to co nejdříve sedlo. Oproti létu je výhoda, že ta příprava bude dlouhá. Máme dva měsíce na to, abychom si vžili nový styl trenéra i abychom si na sebe všichni zvykli.

Vy jste už trenéra Sochora zažil na Žižkově, mluvili jste spolu o vaší roli a byl i on důvodem, proč jste šel zpátky do Ústí?

Ano, bavili jsme se spolu už během prosince,. A jak říkáte, známe se už z Viktorky, takže jsem věděl, že ta koncepce bude stejná a bude navazovat na styl fotbalu, který mi vyhovuje, a do kterého tak nějak zapadám.